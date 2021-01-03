學者：推動閩台產業融合

閩南師範大學商學院教授吳鳳嬌指出，閩台產業融合呈現農業領先、製造業主導、現代服務業示範的全領域格局。

中新社報導，統計數據顯示，目前福建台商有1萬多家，台灣百大企業中，有一半以上在福建落戶，閩台貿易額達人民幣1.1兆元。

吳鳳嬌認為，目前台灣在積體電路、精密機械等先進製造業上還具有明顯優勢，提升閩台產業融合，將助力福建省產業現代化跨越。

不過，閩台產業同質競爭性也強，吳鳳嬌建議瞄準重點領域引進重大項目，拓展全價值鏈合作，實施創新驅動協同發展，致力在積體電路、高端裝備製造、精密機械、太陽能光電等領域引進一批「補短板」的台資大企業、大項目，做大總量、提升品質，推動打造兆元級的主導產業集群。

針對閩台產業合作鏈趨於低端的困境，吳鳳嬌建議，積極拓展價值鏈上游環節合作，促進閩台企業共同研發、共建標準、共創品牌、共拓市場，推動閩台產業合作由生產加工的低端聯結向研發設計、品牌建設等高附加值環節升級，實現全價值鏈合作。

福建日前發布的《第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》指出，深化優勢產業融合，引導和支持台資企業參與強鏈補鏈，加快建設兩岸積體電路產業合作試驗區、兩岸石化產業合作基地和閩台精密機械製造產業園區。推動台灣農民創業園升級發展，加快閩台農業融合發展產業園建設。