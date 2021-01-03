前瞻2021／降低金融風險 良機來臨

率先從疫情泥沼中上岸的中國大陸，2021年經濟保持復甦態勢已是共識；但仍有黑天鵝或灰犀牛攪局，學者指出，今年大陸經濟風險包括地方政府隱形債務，尤其是國企債務違約問題、房地產問題，以及持續嚴管金融科技業平台。

此外，疫情是否復發升溫也是觀察指標，大陸當局若再實施嚴格管制措施，影響農曆年或春運期間人員流動，恐再次引發停工潮，或將衝擊經濟復甦的力道。由於低基期效應，今年的大陸經濟數據會比去年較佳，但日子不一定好過。

中經院第一研究所助理研究員王國臣表示，觀察去年底中共中央經濟工作會議內容，第一個點名的就是大陸地方政府的隱形債務，尤其這當中的國債或地方融資平台，以及最近引起熱議、違約較多的國有企業，今年大陸工作重點將解決地方債務融資平台和國有企業。

王國臣說，現在有一波熱錢往大陸移動，人民幣也在升值，解決金融風險會抵銷部分的升值壓力，如果大陸不趁現在解決金融風險，人民幣繼續升值將帶動新一波熱錢湧入，反而加劇金融問題的複雜性，無論是考量經濟成長還是人民幣升值，現在是解決金融風險的好時機。

另一方面，2019年的中共中央經濟工作會議提房地產僅「一句話」，2020年則說了「一段話」，且列為八大重點工作任務，大陸當局今年也會處理房地產問題。

王國臣指出，對大陸而言，GDP（國內生產毛額）增速在5.5％到6％之間是可以接受的，只要解決掉比較迫切的金融問題，即使折損2％的GDP成長率，也是大陸可以接受的範圍。

至於關稅衝突、科技制裁等中美問題是否仍是經濟風險之一？王國臣認為，至少今年不會，美國新任總統拜登在上任之初，一定是以美國國內經濟復甦為主，在經濟處理好之前，不會涉外經貿；先前的大陸關稅他既不撤銷也不增加，而科技出口管制也是如此，不減少也不會再增加，「能制裁的都制裁了」。

王國臣表示，疫情反覆尚未完全根除，大陸怕疫情復發，目前大陸還有跨省核酸檢測，若再祭出嚴格的管制措施，尤其跨省際之間的管制，這種情況下今年農曆年或春運期間大陸民眾返鄉及返回工作崗位若都遭到管制，是否將引發新一波停工潮？

王國臣認為，大陸各地方會在封閉及開放之間持續反覆，「就看（疫情）拖多久」。