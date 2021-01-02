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春節能否幾億人流動？ 大陸專家：不行

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中國工程院院士張伯禮。圖／取自視覺中國
中國工程院院士張伯禮。圖／取自視覺中國

大陸今年春運鐵路部門預計發送旅客4.07億人次，中國工程院院士張伯禮表示，寒冷的季節十分適合病毒生存，呼籲春節的時候少聚集，盡量不要安排外出旅遊。

據陸媒綜合報導，張伯禮近日表示，2020年「十一」期間，大陸幾億人口流動沒發生大事，令外界可能認為春節還可以流動，「但是不行，因為季節不同，這個寒冷的季節，非常適合病毒生存。」

張伯禮表示，現在大陸多點散發已成為常態，這是可以預測到的，冬春會有疫情反覆。這有幾個特點，其中一個就是物傳人，大部分與冷鏈運輸接觸有關，但都是在可控的範圍。

張伯禮認為，從現在到今年2月底，這兩個月非常關鍵。若這兩個月挺過去，到了春暖花開的時候，加上新冠疫苗普遍接種，疫情防控形勢應會大好轉，或能說「決定性勝利就來了」，大陸不會出現像武漢那樣的疫情，即使現在多點散發，也不會釀成大規模的擴散。

他呼籲，在春節時候少聚集，沒有特殊情況，盡量不要安排外出旅遊，在北京也要盡量少聚集、少外出。

疫情 春節 新冠疫苗

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