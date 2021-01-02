大陸元旦電影票房破25億元 再創新高

大陸2021年元旦單日電影票房刷新影史同檔期最高紀錄。上海《澎湃新聞》報導，大陸1日電影票房達到人民幣5.99億元（約新台幣25.8億元），超越2018年1月1日所創下的人民幣3.57億元紀錄。

元旦當天，大陸電影票房奪冠的是國片《送你一朵小紅花》，單日票房達人民幣2.56億元。這部講述抗癌故事的溫馨劇情片在2020年12月31日正式上映以來，兩天累計的票房就達到人民幣4.92億元。

據統計，去年大陸電影總票房為人民幣204.17億元（約新台幣879億元），儘管較2019年衰退近七成，但因北美電影票房衰退幅度更大，超過八成，因此中國大陸還是超越北美，躍升為全球最大電影市場。

中新社報導，根據1日發布的「2020中國電影年度調查報告」，去年大陸國產電影市佔率超過80%，創近十年新高。

報告稱，大陸去年全年影片總產量為650部，城市院線觀影總人次達5.48億，單日最高票房是10月1日創下的人民幣7.44億元。

報告表示，自去年7月20日大陸全國低風險地區電影院陸續恢復營業至今，已有超過300部電影上映，其中有30部影片票房突破人民幣億元大關，而大陸國產影片就佔了21部。

2020年大陸票房前十名的影片全部為國產片，其中抗日電影《八佰》以人民幣31.09億元（約新台幣134億元）居冠。《八佰》也是去年全球最賣座的電影，並且是中國電影首度問鼎全球票房冠軍。