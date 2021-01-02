曾明打造中國版IKEA

被譽為「中國版IKEA」的江西家具製造商匯森家居日前在港掛牌，全球電商巨頭沃爾瑪是公司最大客戶，七成產品銷往美國市場。母公司匯森集團董事長曾明認為，傳統產業越需要科技研發，科技是生產力的第一位順位。

騰訊財經報導，曾明現年50歲，江西省贛州人，畢業於南方治金學院法學系。1999年，偶然機遇下接觸家具行業，就成為終身志業。2006年投入家具產業鏈，2017年整合匯明木業有限公司等產業，創辦匯森集團。

在他的帶領下，集團年產值從人民幣500多萬元升到30多億元。旗下擁有六家公司，匯森家居、匯森明達、贛州恆達木業公司、偉業健康科技，匯明木業公司、愛格森人造板公司。

「市場存在一個誤解，認為家具是個傳統產業，不需要技術，那是大大的錯誤。」曾明說，越是傳統的產業就越需要科技研發，越要注重科技研發。如果不科技研發，這個產業就會被淘汰。公司每年研發費用人民幣千萬起跳。

曾明表示，從他經營企業的第一天，就將科技擺在生產力的第一位。只有不斷地科技創新，重視科技，把科技作為第一生產力，企業才會跑前頭，不會被淘汰。

匯森家居專注於原設計製造方式生產及板式家具，其中65%的家具產品收益來設計業務，涉及電視櫃、書架、隔板、書桌及咖啡桌等產品。

從經營理念及業務角度看，匯森家居與IKEA有著異曲同工之妙。近年來由於新消費風潮崛起，板式家具這種集易組裝、易拆卸、款式豐富、占用空間小以及價格實惠等優點的家居產品品類，受到新一代消費者的青睞。

除自有設計團隊外，公司還與美國業內知名設計院院長帶領設計室，並與美國外部市場研究機構長期合作，匯森家居開發約1,040種設計產品，逾960種已投入商業生產。

匯森坐穩大陸板式家具出口商龍頭地位，大客戶包括，沃爾瑪、天鴻投資貿易有限公司等。