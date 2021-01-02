兩岸人物／河北省常委 張國華受重用

大陸媒體上月28日報導：張國華任河北省常委；緊接著30日《財新網》一則「人事觀察」欄目稿件，標題是：接班陳剛，張國華獲重用履新雄安新區一把手。

大陸台商圈中，不少人認識張國華。綜合兩則人事訊息，代表他從昆山市委書記開始，在歷經南通、徐州，以及雲南省副省長及常委的歷練後，新工作是擔任河北省常委、雄安新區黨工委書記兼管委會主任。

這次從雲南省常委到河北省常委，張國華應屬平調，為什麼同時接掌雄安新區一把手，報導就以「重用」二字來評價調職的意義？有張國華在雲南的舊部屬形容，「河北離北京近，條件雲南無法比」。

因為靠近京城，新職易受關注；由雄縣、容城縣、安新縣及其周邊部分地區組成的雄安新區，是大陸國家主席習近平親定的國家級新區計畫，2017年成立，雄安新區就被定位為主要承接並疏解北京非首都的功能，是所謂的「千年大計、國家大事」。顯然雄安的一舉一動，都在聚光燈下。

陸媒曾報導，習近平去年1月16日考察調研雄安新區時，曾說雄安「這兩年，幾乎沒有動一磚一瓦」，暗藏了對當時建設進度的不滿。這也凸顯張國華在此關鍵時刻接下新職，壓力不小。

「雄安發布」微信公眾號的消息顯示，張國華一上任，就圍繞重溫習近平關於雄安新區規劃建設系列講話和指示批示的精神，展開調研，還先後實地察看習近平視察過的雄安新區規劃展示中心。據了解，張國華剛到任，就進入工作快轉模式，即使元旦國定假日，也排滿了全天行程，希望迅速進入狀況。

張國華個性溫和，待人誠懇熱情，幹練好學，相較許多大陸內陸官員，他長期在大陸沿海的江蘇工作，累積不少豐沛人脈與財經工作經驗，特別是在昆山，從市長到市委書記長達十年的時間裡，和台灣與台商更結下不解之緣，包括鴻海集團創辦人郭台銘、仁寶集團董事長許勝雄等人，當年到訪昆山，都是張國華請益交流的對象。

台商電子業國際化接單，與參與全球化生產供應鏈的角色，也讓張國華熟悉電子產業與外貿運作規則的道理。

據了解，2008年爆發全球金融危機，昆山成為北京觀察大陸電子業有無「斷鏈」危機的標的，由於張國華很快找到向國外搶訂單的秘訣，成功解危。

張國華曾告訴到訪的台商朋友，他希望工作過的每個地方，都能留下讓當地民眾懷念的建樹。這次到雄安新區，如何善用長期積累的資源，一舉突破建設停滯的障礙，確實是努力目標。