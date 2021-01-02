畫紅線 陸銀房貸占比上限設40%

中國人民銀行、銀保監會聯手推出房地產貸款集中度管理制度，為銀行房地產貸款設立「五檔兩上限」的安全邊界，房地產貸款占比最高不能超過40%，並自昨（1）日起實施。

所謂房地產貸款集中度管理制度，主要是指在大陸境內設立的中資法人銀行業金融機構，其房地產貸款餘額占比及個人住房貸款餘額占比，應符合人行、銀保監會訂定的管理要求，即不得高於人民銀行、銀保監會訂定的上限。

這份《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》明訂，根據銀行的資產規模、機構類型等因素，房地產貸款集中度管理制度共分為五檔，每檔設置房地產貸款占比和個人住房貸款占比兩個上限。其中，六大國有大行和國家開發銀行列為第一檔，兩個上限分別為40%和32.5%，在五檔中最高。

人行、銀保監會在「答記者問」時表示，研究制定房地產貸款集中度管理制度，主要是為提高金融體系韌性和穩健性，促進房地產市場平穩健康發展。

同時，推動金融供給側結構性改革，強化銀行業金融機構內在約束，優化信貸結構，支持製造業、科技等經濟社會發展重點領域和小微、三農等薄弱環節融資，推動金融、房地產與實體經濟均衡發展。

財新網報導，目前有13家上市銀行超標，其中又以招商、興業銀行的房貸及個貸占比都超過監管指標，官方未來可能進一步調整房地產貸款風險權重等指標。

業界專家認為，專門設置個人住房貸款餘額上限要求，是為了約束銀行房地產貸款占全部貸款的比重，而非額度或絕對值，對個人住房貸款需求影響不大。大部分商業銀行尚未觸及上限，民眾無需過度擔心買房申請貸款受到影響。

天風證券銀行業首席分析師廖志明表示，從占比限制上看，房地產信貸集中度政策將利多大行，目前大行房地產貸款占比均未達到該上限。