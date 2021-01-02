畫紅線 陸銀房貸占比上限設40%

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

中國人民銀行、銀保監會聯手推出房地產貸款集中度管理制度，為銀行房地產貸款設立「五檔兩上限」的安全邊界，房地產貸款占比最高不能超過40%，並自昨（1）日起實施。

所謂房地產貸款集中度管理制度，主要是指在大陸境內設立的中資法人銀行業金融機構，其房地產貸款餘額占比及個人住房貸款餘額占比，應符合人行、銀保監會訂定的管理要求，即不得高於人民銀行、銀保監會訂定的上限。

這份《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》明訂，根據銀行的資產規模、機構類型等因素，房地產貸款集中度管理制度共分為五檔，每檔設置房地產貸款占比和個人住房貸款占比兩個上限。其中，六大國有大行和國家開發銀行列為第一檔，兩個上限分別為40%和32.5%，在五檔中最高。

人行、銀保監會在「答記者問」時表示，研究制定房地產貸款集中度管理制度，主要是為提高金融體系韌性和穩健性，促進房地產市場平穩健康發展。

同時，推動金融供給側結構性改革，強化銀行業金融機構內在約束，優化信貸結構，支持製造業、科技等經濟社會發展重點領域和小微、三農等薄弱環節融資，推動金融、房地產與實體經濟均衡發展。

財新網報導，目前有13家上市銀行超標，其中又以招商、興業銀行的房貸及個貸占比都超過監管指標，官方未來可能進一步調整房地產貸款風險權重等指標。

業界專家認為，專門設置個人住房貸款餘額上限要求，是為了約束銀行房地產貸款占全部貸款的比重，而非額度或絕對值，對個人住房貸款需求影響不大。大部分商業銀行尚未觸及上限，民眾無需過度擔心買房申請貸款受到影響。

天風證券銀行業首席分析師廖志明表示，從占比限制上看，房地產信貸集中度政策將利多大行，目前大行房地產貸款占比均未達到該上限。

房地產 中國人民銀行 實體經濟

延伸閱讀

加強網路金融監管 銀保監會要求「螞蟻們」自查整改

高雄銀捨信貸換財管收益 划算

陸銀行房貸占比 建集中度管理

男問「把房貸出來投資可行嗎」？ 網勸「怕你把房子賠掉」

相關新聞

華為一度下架騰訊手遊

2021年的第一天，兩家總部在深圳的科技業大咖華為和騰訊「槓上了」。

特斯拉搶市 Model Y降價65萬

2021年的第一天，特斯拉又宣布降價。

前瞻2021／數位金融 成外交新武器

2021年大陸政治和外交形勢將呈現何種面貌，學者認為，中共透過各種高科技增加對社會的控制，出現政治改革的機會不大。

畫紅線 陸銀房貸占比上限設40%

中國人民銀行、銀保監會聯手推出房地產貸款集中度管理制度，為銀行房地產貸款設立「五檔兩上限」的安全邊界，房地產貸款占比最高...

去年逾470家房企破產

2020年新冠疫情衝擊房地產行業，大陸各地房市調控持續進行，融資環境不斷收緊，房企競爭加劇，中小房企「壓力山大」。據統計...

曾明打造中國版IKEA

被譽為「中國版IKEA」的江西家具製造商匯森家居日前在港掛牌，全球電商巨頭沃爾瑪是公司最大客戶，七成產品銷往美國市場。母...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。