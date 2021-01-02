前瞻2021／數位金融 成外交新武器

2021年大陸政治和外交形勢將呈現何種面貌，學者認為，中共透過各種高科技增加對社會的控制，出現政治改革的機會不大。

大陸的外交手段將更為靈活，運用疫苗外交、科研合作及數位金融。至於中共20大的相關人事布局，須待中共19屆六中全會後才會更清晰。

台大教授左正東表示，美中競爭會影響大陸內部穩定，雙方對抗若獲緩和，大陸內部社會的壓力才會變小。雙方關係若持續緊張，中共必定繼續強調愛國主旋律。另一方面，會強調深化改革和全面依法治國。後者是一刀兩刃，同時也增強中共的合法統治基礎。

國關中心研究員袁易表示，中共總書記習近平牢牢掌握政治權力，並緊抓軍權。習近平的治理滲透到每一個領域，管制力道增強，中共黨內或民間不同聲音無法出現。

袁易指出，疫情使各國經濟陷入危機，中國大陸成為主要經濟體中唯一的正增長，經濟崛起稍稍緩和民間不滿；但中共仍會透過各種高科技增加對社會的控制。近年大陸社會未出現反對或動盪，中共特殊黨國體制，已將動盪消滅於源頭，更確立了超穩定結構。

政大外交系教授黃奎博表示，在外交方面，美國新總統拜登統治下的美國與中國大陸關係將是同大於異。他認為，經貿戰會短暫持續，不會往上走。

科技戰方面，雙方可能更緊張，但不會過於激烈，因可能衝擊國家安全；歐美輿論中的「中國威脅論」，不會消失。

黃奎博表示，拜登上台後，中美軍事對峙會相對和緩，衝突、尖銳面會少一點。但美國的南海政策不會後退，在兩岸關係上，拜登則會強調兩岸對話。

中正大學教授林穎佑表示，中國大陸和美國衝突會下降。中國大陸的「戰狼式外交」主要是對內部交代，是否延續，要看大陸社會變化。拜登就任後，美國會更側重制度面的協議和談判，習也要為2022年中共20大全會鋪路。

至於南海和台海議題黏在一起，中國大陸核心利益不會改變，近來中共潛艦不斷出現台灣海域，軍機西南空域飛行，都是嘗試衝出第一島鏈，包括潛射飛彈。

未來共軍在南海巡弋，方向不變，在手段上只會微調。

「由於疫情，中國大陸在外交手段上會更靈活，」林穎佑表示，例如疫苗外交與科研合作；對東南亞和一帶一路沿線國家，大陸不再用單純經濟方式及貿易型態去拓展，而是發展數位經濟、電子商務、線上支付對外擴張，數位金融將成為新的武器。