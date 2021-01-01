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又和好了？ 華為應用市場重新上架騰訊遊戲

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
華為應用市場中心今（1日）晨將將騰訊遊戲從華為平台下架，直指因騰訊單方面就雙方合作做出重大變更，導致雙方的繼續合作產生重大障礙。不過，今晚華為又重新上架了騰訊系的遊戲。路透
華為應用市場中心今（1日）晨將將騰訊遊戲從華為平台下架，直指因騰訊單方面就雙方合作做出重大變更，導致雙方的繼續合作產生重大障礙。不過，今晚華為又重新上架了騰訊系的遊戲。路透

華為應用市場中心今晨將將騰訊遊戲從華為平台下架，直指因騰訊單方面就雙方合作做出重大變更，導致雙方的繼續合作產生重大障礙。不過，今日晚間華為應用市場又重新上架了騰訊系的遊戲。

據陸媒綜合報導，業界有消息透露，華為下架騰訊遊戲的主因是遊戲下載比例未談攏，但該說法未得到雙方證實。

華為遊戲中心社區今晨發布公告稱，因騰訊遊戲於2020年12月31日17點57分，單方面就雙方合作做出重大變更，導致雙方的繼續合作產生重大障礙，經過評估，不得不依照騰訊單方面要求暫停相關合作，將騰訊遊戲從華為平台下架。

公告顯示，華為希望未來雙方有機會再次合作，為華為使用者提供優質的遊戲內容服務。目前華為應用市場以及華為遊戲中心，騰訊相關遊戲已下架。之後，騰訊遊戲回應被華為下架原因為，未能如期續約，正溝通爭取盡快恢復。

華為 騰訊

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