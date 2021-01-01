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回應蔡總統元旦談話 國台辦：奉勸別欺世惑眾
針對今日蔡總統元旦談話，大陸國台辦發言人朱鳳蓮以「答記者問」形式發出回應稱，奉勸民進黨政府不要再玩弄欺世惑眾的把戲。目前兩岸交流往來仍處於極不正常的狀態，主要在於民進黨政府人為設置的種種障礙。
朱鳳蓮表示，「講話再次暴露民進黨政府謀獨本性。台灣是中國的一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的」。
朱鳳蓮說，新冠肺炎疫情防控轉入常態化以來，大陸努力推進兩岸同胞交流，得到積極回應。目前兩岸交流往來仍處於極不正常的狀態，主要在於民進黨政府人為設置的種種障礙。早日撤除人為障礙，多做符合兩岸民意的事，才是順應兩岸交流大勢的正道。
朱鳳蓮指出，造成當前兩岸關係緊張動盪的根源，是民進黨政府拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，加緊與外部勢力勾連，不斷進行謀獨挑釁。「九二共識」是兩岸對話的政治基礎。2008年至2016年兩岸雙方保持溝通對話，推動兩岸關係和平發展的關鍵就是雙方均堅持體現一個中國原則的「九二共識」這一政治基礎。
朱鳳蓮質疑稱，2016年民進黨政府上台後，拒不承認「九二共識」，破壞兩岸關係政治基礎。同時，不斷謀獨挑釁，處處與大陸為敵，處心積慮製造兩岸對立，而又聲稱「對話」，對話從何而來？她說，「奉勸民進黨政府不要再玩弄這種欺世惑眾的把戲。只有回到「九二共識」的政治基礎上來，兩岸關係才能改善。捨此別無它路。」
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