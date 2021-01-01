抽成比例是導火線？華為無預警下架騰訊遊戲

2021年的第一天，兩家總部在深圳的科技業大咖華為和騰訊「槓上了」。

第一財經報導，華為遊戲中心社區1日凌晨發布公告稱，因騰訊遊戲於2020年12月31日17點57分，單方面就雙方合作做出重大變更，導致雙方的繼續合作產生重大障礙，經過公司評估，不得不依照騰訊單方面要求暫停相關合作，將騰訊遊戲從華為平台下架。

公告顯示，華為希望未來雙方有機會再次合作，為華為使用者提供優質的遊戲內容服務。目前華為應用市場以及華為遊戲中心，騰訊相關遊戲已下架。

但對於具體的下架原因，華為並未說明。

騰訊遊戲表示，因華為手機遊戲平台與公司的《手機遊戲推廣項目協議》未能如期續約，導致騰訊遊戲的相關產品被突然下架。目前公司正積極與華為手機遊戲平台溝通協商，爭取儘快恢復。

一知情人士認為，導火線是分成比例沒有談攏。針對分成比例的調整，業界盛傳，騰訊主要目標不是第三方應用市場，而是意在改變舊有的以手機廠商為主的分發流程體系。對於騰訊而言，隨著遊戲玩家越來越成熟，開始自主選擇遊戲，管道為王的時代已經過去，內容為王的時代正在到來，由精品遊戲掌握話語權。

大陸國內安卓系統分發管道，包括各類手機廠商官方應用市場和第三方應用市場，不勝枚舉的管道，使中國大陸成為全球最複雜的遊戲分發市場。

但也有手機廠商內部人士表示，針對分成的問題，騰訊這兩年一直在和廠商進行談判，但目前大陸管道市場較海外更加複雜，不能簡單的說成是分成比例問題，也不能照搬海外分成模式。

花旗曾在一份報告中指出，騰訊於2017年起給予Android上架遊戲較多分成，基於遊戲市場競爭加劇，加上大陸手機品牌市占率攀升，議價能力隨之提高。然而，之後遊戲市場經歷審批暫停，大型遊戲開發商儲備一批高質素遊戲等待發布，讓手機廠商的遊戲商店收入也面臨壓力。而騰訊與手機廠商談判的重點落在手遊《和平精英》及《王者榮耀》能否採用較高分成。如果成功，將有利騰訊增值服務的毛利率反彈。