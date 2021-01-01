什麽情況？新年第一天 華為就全面下架騰訊遊戲

2021年一開始，大陸手機大廠華為就與網路遊戲巨頭騰訊槓上。華為遊戲中心社區1日凌晨公告，因騰訊遊戲於2020年12月31日17點57分單方面就雙方合作做出重大變更，導致雙方的繼續合作產生重大障礙，華為不得不依照騰訊單方面要求暫停相關合作，將騰訊遊戲從華為平台下架。

「華為全面下架騰訊遊戲」的消息，在新的一年的第一天就引起大陸玩家們關注，並成為大陸網路熱搜新聞。目前華為應用商店及華為遊戲中心已經搜索不到騰訊相關遊戲。

對此，騰訊在回應上海《界面新聞》詢問時表示，因華為手機遊戲平台與騰訊的「手機遊戲推廣項目協議」未能如期續約，導致今日凌晨騰訊遊戲的相關產品被突然下架。騰訊正積極與華為手機遊戲平台溝通協商，爭取盡快恢復。對於給用戶帶來的不便，騰訊深表歉意。

華為與騰訊都未具體說明，是什麼原因導致雙方協議在最後一刻未能如期續約。不過，華為下架騰訊遊戲，玩家只是不能從華為應用商店下載，但仍可透過騰訊官網等途徑下載遊戲，實際影響並不大。