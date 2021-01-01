快訊

台鐵鳴日號元旦首發就故障 半夜3時卡北埔急換車頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

什麽情況？新年第一天 華為就全面下架騰訊遊戲

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
2021年一開始，華為就宣布將騰訊遊戲全面下架。路透
2021年一開始，華為就宣布將騰訊遊戲全面下架。路透

2021年一開始，大陸手機大廠華為就與網路遊戲巨頭騰訊槓上。華為遊戲中心社區1日凌晨公告，因騰訊遊戲於2020年12月31日17點57分單方面就雙方合作做出重大變更，導致雙方的繼續合作產生重大障礙，華為不得不依照騰訊單方面要求暫停相關合作，將騰訊遊戲從華為平台下架。

「華為全面下架騰訊遊戲」的消息，在新的一年的第一天就引起大陸玩家們關注，並成為大陸網路熱搜新聞。目前華為應用商店及華為遊戲中心已經搜索不到騰訊相關遊戲。

對此，騰訊在回應上海《界面新聞》詢問時表示，因華為手機遊戲平台與騰訊的「手機遊戲推廣項目協議」未能如期續約，導致今日凌晨騰訊遊戲的相關產品被突然下架。騰訊正積極與華為手機遊戲平台溝通協商，爭取盡快恢復。對於給用戶帶來的不便，騰訊深表歉意。

華為與騰訊都未具體說明，是什麼原因導致雙方協議在最後一刻未能如期續約。不過，華為下架騰訊遊戲，玩家只是不能從華為應用商店下載，但仍可透過騰訊官網等途徑下載遊戲，實際影響並不大。

上海 網路遊戲

延伸閱讀

華為申請螢幕修補技術專利 透過外部設備輔助識別刮痕位置

未來車大戰 一觸即發

非蘋新機搶市 供應鏈沾光

華為手機出貨受美國重擊 新榮耀品牌重塑仍有長路要走

相關新聞

28年最不快樂！ 謝金河：2021港人仍面對不可預知的未來

財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，2020過去了，對全世界來說，這是最壞的一年，對香港人來說，這很可能是幾十年最壞的一年。...

什麽情況？新年第一天 華為就全面下架騰訊遊戲

2021年一開始，大陸手機大廠華為就與網路遊戲巨頭騰訊槓上。華為遊戲中心社區1日凌晨公告，因騰訊遊戲於2020年12月3...

上海港11度登全球最大貨櫃港 年裝卸4,350萬TEU

據上海《東方網》報導，上海港2020年全年貨櫃吞吐量達到創紀錄的4,350萬標準箱（TEU），較去年微幅成長，連續第11...

特斯拉新年大減價！ Model Y大陸狂降逾60萬元

2021年的第一天，特斯拉又宣布降價了！特斯拉大陸官網最新售價顯示，特斯拉Model Y長續航版起售價降至人民幣33.9...

鐵礦來源受制澳洲 中國訂5年計畫提高鋼鐵自給

中國近來對多種澳洲出口商品實施禁令，但鐵礦砂卻仍受制於澳洲。中國工信部昨天表示要提高鐵礦自給率，在2025年前，鐵金屬國...

加強網路金融監管 銀保監會要求「螞蟻們」自查整改

繼螞蟻集團後，大陸正計畫全面整頓所有網路金融平台。中國銀行保險監督管理委員會（簡稱「銀保監會」）在2020年最後一天以「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。