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上海港11度登全球最大貨櫃港 年裝卸4,350萬TEU
據上海《東方網》報導，上海港2020年全年貨櫃吞吐量達到創紀錄的4,350萬標準箱（TEU），較去年微幅成長，連續第11年成為全球最大貨櫃港。2019年上海港貨櫃吞吐量為4,330.3萬TEU。
上海國際港務（集團）股份有限公司（簡稱「上港集團」）表示，2020年上海港貨櫃吞吐量形勢呈現前低後高，下半年屢創新高特點，全年逆勢衝上4,350萬標準箱的新高峰。
其中，國際中轉完成超530萬標準箱，年增長超過14%。上海港作為國際貨櫃樞紐港的地位得到了進一步鞏固。
東方網指出，上海港全年貨櫃裝卸量增長的背後，「內貿箱」成為增長的新動力。上海港2020年內貿總吞吐量突破600萬標準箱，增長約15%，刷新上海港內貿貨櫃吞吐量的歷史紀錄。
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