加強網路金融監管 銀保監會要求「螞蟻們」自查整改

繼螞蟻集團後，大陸正計畫全面整頓所有網路金融平台。中國銀行保險監督管理委員會（簡稱「銀保監會」）在2020年最後一天以「答記者問」方式指出，螞蟻集團的問題有一定的普遍性。建議所有互聯網平台都要對照自查，及早整改，監管部門隨後將安排檢查。

銀保監會指出，數位經濟正前所未有地改變人類的生產和生活方式。科技與金融深度融合，擴大了金融服務覆蓋面，提升了金融服務效率，提高了風險防控水平。同時，金融數位化快速發展也帶來了網路安全、市場壟斷、數據權屬不清、消費者權益保護等方面的問題，影響市場公平和金融穩定。

在這份「答記者問」，銀保監會重申，非法集資是典型的「無照駕駛」行為。近年來，互聯網成為非法集資滋生蔓延的重點領域，各種打著金融科技、金融創新旗號的非法集資不時冒頭，欺騙性和隱蔽性更強，風險擴散速度更快、危害更大。

銀保監會並透露，2018年以來，大陸全國共打擊處置非法集資案件1.5萬餘起，涉案金額達人民幣1.1兆元（約新台幣4.73兆元）。

在2020年12月31日發布的這份「答記者問」中，銀保監會表示，最近大陸中央金融管理四部委再次約談螞蟻集團並公布了重點內容，強調的突出問題和整改要求，不僅是個性的，也有一定的普遍性。建議所有互聯網平台都要對照自查，及早整改。

銀保監會指出，特別是涉及網絡小貸、保險、理財、信托等業務的機構，更要抓緊，監管部門隨後會安排檢查。

銀保監會並強調，金融創新必須在審慎監管的前提下進行。金融創新必須有利於服務實體經濟、有利於便利人民群眾生產生活、有利於防範風險、有利於保護投資者合法權益。要堅持服務實體經濟和人民群眾的本質要求，使金融科技成為助推國內國際雙循環的重要力量。

銀保監會表示，將嚴格落實監管，所有金融活動都必須依法全面納入監管，持牌經營，堅決制止違規監管套利。可以有一定的過渡期，但總的方向不會改變。必須堅決鼓勵公平競爭、強力破除壟斷、防止資本無序擴張，及時嚴格處罰違法違規行為。對「偽創新」、「亂創新」嚴厲打擊，對各類違法違規行為「零容忍」。