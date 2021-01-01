快訊

圖輯／台北101跨年煙火 300秒1.6萬發告別2020

聽新聞
test
0:00 / 0:00

製造業穩步復甦

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

大陸國家統計局昨（31）日公布，12月大陸製造業採購經理指數（PMI）為51.9，雖然比11月回落0.2個百分點，但連續十個月位於臨界點以上，表明製造業繼續穩步恢復。

大陸國家統計局同步公布12月非製造業PMI為55.7，雖低於11月0.7個百分點，但繼續位於較高景氣區間，非製造業延續穩步復甦勢頭。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，12月大陸經濟恢復向好勢頭繼續鞏固，製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為51.9、55.7和55.1，雖低於上月0.2、0.7和0.6個百分點，但均繼續位於年內較高運行水準，連續十個月保持在榮枯線以上。

趙慶河指出，進入第4季，製造業復甦步伐有所加快，12月製造業PMI雖略有回落，但僅比11月的年內高點低0.2個百分點，製造業總體保持穩步恢復的良好勢頭，景氣度處於年內較高水準。

他認為，12月的主要特點一是產需兩端繼續改善，二是進出口指數連續四個月保持擴張，三是高技術製造業引領作用持續顯現。

四是價格指數升至全年高點，五是大、中型企業PMI繼續保持在臨界點以上。

數據還顯示，12月新出口訂單指數和進口指數分別為51.3和50.4，低於11月0.2和0.5個百分點，但繼續位於景氣區間。

調查結果還顯示，出口企業生產經營活動預期指數連續八個月回升，達到全年高點。

PMI

延伸閱讀

打炒房政策影響 房仲：12月房市進入冷靜期

神人玩家在麥塊完整重現了《曠野之息》的海拉魯大陸

大陸宣布 新冠疫苗全民免費接種

不到去年三分之一！ 今年大陸電影票房好慘澹

相關新聞

陸股封關 上證全年漲13%

2020年陸港股市封關，A股三大指數漲超過1.5%，上證指數來到兩年半新高，全年上漲13%、深成指創五年半新高。其中，A...

拚競爭力 陸10餘城市搶人大戰

僅12月一個月，廣州、無錫、青島、福州、蘇州等至少5個城市發布新政吸引人口落戶。縱觀去年全年，天津、重慶、南昌、杭州、蘇...

陸製造業PMI 連10月高於臨界點

大陸國家統計局12月31日公布，2020年12月份，中國大陸製造業採購經理指數（PMI）為51.9%，雖比上月回落0.2...

陸體育產業 總規模逾2.9萬億元

大陸國家統計局、國家體育總局31日公布了2019年大陸全國體育產業相關數據。經核算，2019年，大陸全國體育產業總規模（...

陸民用客機 未來20年缺口7576架

中國航空工業集團有限公司近日在北京發布了「2020—2039年民用飛機中國市場預測年報」，對未來20年民用飛機中國大陸市...

國企混改基金成立 首期募資707億元

備受市場關注的國企混改基金日前揭開面紗。12月29日，經大陸國務院批准，國務院國資委委託中國誠通控股集團有限公司發起設立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。