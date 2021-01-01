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陸股封關 上證全年漲13%

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導
陸股封關，A股三大指數全漲。（新華社）
陸股封關，A股三大指數全漲。（新華社）

2020年陸港股市封關，A股三大指數漲超過1.5%，上證指數來到兩年半新高，全年上漲13%、深成指創五年半新高。其中，A股股王貴州茅台股價再創歷史新高逼近人民幣2,000元。全年算總帳，股民每戶平均賺人民幣8.3萬元（約新台幣36萬元）。

港股最後一個交易日恒指上漲0.3%，已是九個月來高點。但全年下跌約3.3%。大摩估計，恒指明年底目標可上衝2萬8,000點大關，維持「慢牛市」。

A股2020年封關行情紅紅火火，上證指數昨日大漲1.7%，收盤3,473點，來到2018年2月以來近兩年半新高。 深證成指大漲1.8%，收盤1萬4,470點，是五年半新高。創業板指數大漲2.2%，收盤2,966點，創出五年多新高；滬深兩市成交金額放量達人民幣9,615億元，逼近1兆元。

今年A股共有270檔股價翻倍，漲幅超過100%，最牛的英科醫療股價漲幅近15倍高達1428%，上機數控、陽光電源也大漲620%，589%。A股股王貴州茅台大漲3.3%至人民幣1,998元，再創新高， 市值也攀逾人民幣2.5兆元。

中國基金報報導，2020年封關的A股市值為人民幣79.6兆元，市值增加人民幣20.4兆元，扣除2020年新上市，以 A股最新戶數1.76億戶計算，股民人均賺人民幣8.3萬元。

全年來看，白酒類股以120%的漲幅居首，疫情下，生物疫苗、農業種植、光刻膠等領漲超過50%。

不過，雖然全年股價上漲的有2,003檔，占比為53.5%，也就是說還有將近一半個股下跌。其中，房地產類股跌幅居首，大跌10.8%；通信、建築、紡織類股也跌近8%；銀行類股下跌3.2%。

港股2020年封關日僅半天交易，大盤衝高後回落，恒指上漲0.3%至2萬7,231點，為九個月高點，累計全年，恒指跌3.3%，紅籌指數跌16.11%；恒生科技暴跌78.3%。總結2020年港股行情，恒指1月來到2萬9,174點，卻是全年最高點，由新冠肺炎疫情主導大市，「黑天鵝」接連出現，港股跑輸陸股。

人民幣 港股 疫情

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