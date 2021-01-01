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6.5價位…官方紅線
路透報導，一名外匯交易員表示，人民幣兌美元在岸即期31日盤中升破6.52後，有兩家國有大銀行以6.52的價格大量購買美元，這是大決戰日，外界認為，6.5是官方的「紅線」。
31日在岸人民幣兌美元即期下午收盤6.5398，較上一交易日貶值91個基點
另一名外匯交易員指出，目前市場認為人民幣兌美元匯率的「紅線」在6.5，「6.52也就是留有一個餘地，」因為突破6.52後，可能觸發期權和其他衍生工具行使權，將導致人民幣快速升破6.5。
第三名交易員則指出，升破6.52的時候大家都衝進去平頭寸，然後再看一看行情就準備下班了，因為國有大行在「守衛」6.52元關口，人民幣兌美元匯率每到了6.52就會很快買回來。
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