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習近平：GDP衝上440兆元

經濟日報 / 記者呂佳蓉／綜合報導

大陸國家主席習近平31日發表2021年新年賀詞，他在賀詞當中大篇幅回顧今年抗擊新冠肺炎疫情，接著提及經濟社會發展，指出「十三五」規劃收官，「十四五」規劃全面擘畫，大陸是世界主要經濟體中率先實現正增長，預計2020年大陸國內生產毛額（GDP）邁上人民幣百兆元（約新台幣440兆元）新台階。

習近平在展望2021年時表示明年將是中共建黨百年，認為中共「一定能實現中華民族偉大復興」。

央視新聞報導，習近平首先表示，2020年是極不平凡的一年。面對突如其來的新冠肺炎疫情，「我們以人民至上、生命至上詮釋了人間大愛，用眾志成城、堅忍不拔書寫了抗疫史詩」。

習近平強調，「平凡鑄就偉大，英雄來自人民。每個人都了不起！向所有不幸感染的病患者表示慰問！向所有平凡的英雄致敬！我為偉大的祖國和人民而驕傲，為自強不息的民族精神而自豪！」

他接著細數，糧食生產獲「十七連豐」（意指連續17年豐收）。「天問一號」、「嫦娥五號」、「奮鬥者」號等科學探測實現重大突破，大陸還抵禦嚴重的洪澇災害。去全面建成小康社會上也取得了「歷史性」成就，脫貧攻堅取得勝利。

他表示，今後會更深化改革、擴大開放。

他說：「我們比任何時候都更加深切體會到人類命運共同體的意義。」在與其他元首與國家交流時，談得最多的都是團結抗疫。

習近平 新冠肺炎 疫情

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