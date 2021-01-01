前瞻2021／台商轉型 搶搭雙循環列車

台灣11月外銷接單，創下歷年單月新高。不過，有59.2%訂單在海外生產，也創下近五年來最高。進一步追究發現，「台灣接單、大陸生產」的兩岸貿易依存度，在今年疫情下節節攀升到45%創十年新高。

兩岸關係降到低谷，但兩岸經貿關係卻不退還進。從台灣看大陸，財政部海關統計，今年1至11月我對大陸（含香港）貿易總額為1,951.5億美元，較去年同期成長12.9%，對大陸出口已占台灣出口總額的43.8％。

陸委會主委陳明通強調，看兩岸經貿，可以說是大陸需要及依賴自台灣進口。他認為，疫情下宅經濟等新興科技興起，美國對陸企科技封鎖，大陸扶植半導體政策等，拉升對台的電子零組件、資通訊產品及機械設備等需求，拉動兩岸貿易增長。

從大陸看台灣，大陸海關總署統計，前11月兩岸進出口總額2,356.9億美元，占大陸貿易總額的5.4％，其中，從台灣進口占大陸進口總額9.8％。換算之下，台灣從大陸獲得的貿易順差是1,277.3億美元。

大陸國台辦主任劉結一認為，兩岸貿易給台灣帶來1,277.3億元貿易順差，為近十年最高。他進一步衍伸，「可以想像，如果沒有大陸，台灣對外貿易將出現巨額貿易逆差，今年經濟將難以維持正增長。」

台灣產業智庫，資策會產業情報研究所副所長洪春暉指出，兩岸關係在降溫，但兩岸經貿關係卻不斷在升溫，可以看出，台商在大陸做生意不希望選邊不選邊。只要回歸產業角度，排除政治干擾，兩岸產業供應鏈事實上相當緊密，合則兩利。「大陸是台灣最大出口市場、最大貿易順差來源地，的確是事實」，兩岸經貿交流合作，符合兩岸的共同利益。

洪春暉指出，以往許多台商、台企主要出口海外市場，但在疫情、美中貿易摩擦下，外向型的台資企業發展開始踢到鐵板。展望2021年，大陸正在加快形成「雙循環」擴大內需，洪春暉指出，很多台商開始重新思考出口定位，關注大陸市場。

擺在台商面前的是大陸14億人口的超大規模市場，揚州台協會長、虹揚科技董事長方丁玉指出，今年不少台商積極轉型做直播，開拓大陸內銷市場。

尤其明（2021）年開局的「十四五」規劃，大陸擴大內需、促進消費、發展新業態等，被台企視為突破出口困境的新機遇。

2021年上路的「十四五」，對台商會不會只是遠在天邊的浮雲？大陸國台辦掛保證，發言人朱鳳蓮指出，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》中，指明在堅持一個中國原則和九二共識下，加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場。

當中還強調，保障台胞在大陸享受同等待遇的制度和政策，支持台商台企參與一帶一路建設和國家區域協調發展戰略，支持符合條件的台資企業在大陸上市。

大陸台企聯總會長、上海冠龍閥門機械董事長李政宏指出，大陸雙循環的經濟結構調整，將用好用足政策。對台商來說，只有老話一句，「除了低頭拉車，還要抬頭看路」。他認為，大陸有市場優勢，加上大陸惠台措施支持，台商在大陸市場有機會謀求更大的發展。