拚競爭力 陸10餘城市搶人大戰

僅12月一個月，廣州、無錫、青島、福州、蘇州等至少5個城市發布新政吸引人口落戶。縱觀去年全年，天津、重慶、南昌、杭州、蘇州、青島等10多個大中城市紛放開落戶限制，落戶門檻創「新低」，各類優惠創「新高」。

中國人民大學公共管理學院教授馬亮說：「此前多輪『搶人大戰』多集中在二三四線城市，此次是普遍性的，省會城市甚至一線大城市也加入了。」

新華社報導，大陸各地對學歷、年齡、社保等落戶限制越發寬鬆。去年9月，上海率先新增應屆本碩畢業生直接入戶的高校名單，降低留學歸國人員社保門檻；12月，廣州對差別化入戶公開徵求意見，只需滿足大專或技校學歷、社保滿一年、年齡28周歲及以下就能在7個非中心城區落戶。

落戶降標、租房購房優惠、創業獎勵、一次性補貼……這些措施不僅成標配且力度和規模越來越大。大部分二三四線城市對學歷型人才幾乎零門檻落戶。據中原地產研究中心統計，上半年，至少80個城市（區）推出人才購房補貼，最高補貼甚至逾百萬元。

專家認為，總體看，一線城市對年齡和學歷還有一定的門檻，更注重吸引高學歷人才，二三線城市在競爭中逐步由搶人才發展到搶人口。搶人背後，搶的是人口紅利，拚的是城市競爭力。

華南師範大學人力資源研究中心主任諶新民說，以廣州為例，其人口調整與城市經濟結構和產業需求結構相關。廣州一二三產業齊備，既需要高端人才，也需要技能人才；同時，廣州的產業結構逐漸向高新技術產業、先進製造業、生產性服務業轉型、優化、升級，需要人才支撐。「外圍郊區的這種需求更強烈，此前積分入戶等方式太慢，趕不上形勢發展需要。」

專家分析，新一輪城市搶人背後折射出大陸城市經濟正面臨前所未有的變化。一方面經濟轉型迫在眉睫，相關產業及其人才資源重要性凸顯；另一方面老齡化趨勢加劇、生育率下降，適齡勞動力人口難以滿足城市需要。在此背景下，更多人才和年輕勞動力就意味著城市發展的更多動力。