國企混改基金成立 首期募資707億元

備受市場關注的國企混改基金日前揭開面紗。12月29日，經大陸國務院批准，國務院國資委委託中國誠通控股集團有限公司發起設立的中國國有企業混合所有制改革基金有限公司在上海揭牌成立。這檔「國字頭」的基金總規模2000億元（人民幣，下同），首期募資707億元。

新華社報導，基金主要發起人中國誠通披露，混改基金將採取股權投資等形式，主要投向混改概念及戰略性新興產業，重點布局大陸國家戰略領域、競爭性領域、科技創新領域和產業鏈關鍵領域。

混改基金採用有限公司的組織形式，設股東大會、董事會和監事會，審議和決定基金的重大事項，並對基金的經營進行監督。基金的募集、投資、投後管理及退出將委託具備專業能力的基金管理公司負責，實施專業化管理。

中國誠通董事長朱碧新表示，將不斷提升專業能力和管理水平，積極主動做好與其他股東的溝通，切實管理好、運營好混改基金，確保基金平穩運行、高效運作。

中國誠通是中國大陸首批國有資本運營公司央企試點。除了中國誠通外，混改基金的出資人名單上還包括多家中央企業、地方國有企業以及社會資本。

中國企業聯合會研究員劉興國認為，混改基金在基金層面實現混合所有制，拓寬社會資本參與混改的渠道。基金投資具有市場化、專業化的特點，把這方面優勢發揮出來，將有助於進一步提升混改的質量和效果。

近年來，大陸國有資本與非國有資本不斷探索交叉持股、相互融合。2013年以來，大陸中央企業累計實施混改4000多項，引入各類社會資本超過1.5兆元。與此同時，大陸國有企業投資民營企業等其他所有制企業的案例也屢見不鮮。在這一過程中，基金的橋梁和紐帶作用不斷顯現。

此次落地的混改基金，是繼「中國國有資本風險投資基金」（國風投基金）、「中國國有企業結構調整基金」（國調基金）之後，大陸國務院國資委委託國有資本運營公司發起設立的第三檔大陸國家級基金。