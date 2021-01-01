陸民用客機 未來20年缺口7576架

中國航空工業集團有限公司近日在北京發布了「2020—2039年民用飛機中國市場預測年報」，對未來20年民用飛機中國大陸市場做出最新預測：考慮到機隊增長和替換老舊飛機，未來20年中國大陸需要補充各型民用客機7576架，其中寬體客機1598架，窄體客機5080架，支線客機898架。

新華社報導，該份年報顯示，2019年，中國大陸航空運輸業完成客運量和貨運量分別為6.6億人次和753萬噸，同比分別增長7.9%和2%，受宏觀環境影響，增速已比前幾年放緩。截至2019年底，中國大陸航空運輸業機隊規模達到3818架，其中客機3645架，貨機173架，飛機總量淨增179架，低於前幾年的淨增架數。

年報指出，從2020年2月份因為大陸國內疫情暴發導致國內外航線都大幅收縮，而隨著3月疫情蔓延至全球，國際航線進一步收縮。隨著大陸國內疫情得到控制，大陸國內航線9月已基本恢復到上一年同期水平。航空貨運受疫情影響相對較小，9月份貨運週轉量總體已恢復去年同期的92.9%。

由此可以判斷，2024年之前，中國大陸航空客運市場將以大陸國內航線為主，並且短期內客運週轉量占比將維持在90%以上。國際航線和地區航線2024年逐步恢復至2019年正常水平。

年報顯示，由於中國大陸疫情防控成績顯著，經濟社會秩序已逐步恢復正常，預計中國大陸航空運輸業的恢復將快於國外主要市場，特別是大陸國內航線恢復速度會更快。預計2020至2039年間中國大陸航空客運週轉量年均增長率為5.3%，中國大陸航空貨運週轉量年均增長率在整個預測期間為7.0%，高於航空客運週轉量增長速度。

為了滿足運量增長的需要，到2039年末，中國大陸航空公司客機機隊規模將達到8854架，其中貨機645架。此次預測不包括香港、澳門需求。