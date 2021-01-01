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陸體育產業 總規模逾2.9萬億元
大陸國家統計局、國家體育總局31日公布了2019年大陸全國體育產業相關數據。經核算，2019年，大陸全國體育產業總規模（總產出）為29483億元（人民幣，下同），增加值為11248億元。從名義增長看，總產出比2018年增長10.9%，增加值增長11.6%。
新華社報導，從內部結構看，大陸體育服務業發展勢頭增強，增加值為7615億元，在體育產業中所占比重增加到67.7%，比上年提高2.9個百分點。其中，體育用品及相關產品銷售、出租與貿易代理規模最大，增加值為2562億元，占全部體育產業增加值的比重為22.8%；體育健身休閒活動發展最快，保持了近年來的高位增長，增加值現價增長速度達到74.4%。
大陸體育相關基礎設施建設發展，體育場地設施建設實現增加值212億元，現價增長速度達41.7%，占全部體育產業增加值比重1.9%。
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