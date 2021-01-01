陸製造業PMI 連10月高於臨界點

大陸國家統計局12月31日公布，2020年12月份，中國大陸製造業採購經理指數（PMI）為51.9%，雖比上月回落0.2個百分點，但連續10個月位於臨界點以上，表明製造業繼續穩步恢復。

中新社報導，大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河介紹，進入四季度，製造業復甦步伐有所加快，景氣度處於年內較高水平。

從產需兩端看，12月份，生產指數和新訂單指數分別為54.2%和53.6%，雖較上月回落0.5和0.3個百分點，但均為年內次高點，且兩者差值繼續縮小，製造業保持較好增勢，產需關係更趨平衡。在調查的21個行業中，分別有18個和17個行業的生產指數和新訂單指數位於擴張區間。

進出口指數連續四個月保持擴張。新出口訂單指數和進口指數分別為51.3%和50.4%，低於上月0.2和0.5個百分點，繼續位於景氣區間。調查結果還顯示，出口企業生產經營活動預期指數連續8個月回升，達到全年高點，製造業出口企業對市場發展信心不斷增強。

值得一提的是，去年以來，高技術製造業PMI始終高於製造業總體，12月為55.8%，雖較上月回落0.4個百分點，但仍為年內次高點。其中，生產指數、新訂單指數和從業人員指數分別為59.3%、58.2%和52.6%，高於製造業總體5.1、4.6、3.0個百分點，表明高技術製造業產需兩旺，用工需求持續增長，對製造業總體復甦的帶動較為顯著。

此外，價格指數升至全年高點。趙慶河說，近期部分大宗商品價格持續攀升，加之市場需求繼續回暖，推動製造業原材料採購價格和產品銷售價格加速上漲，本月主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為68.0%和58.9%，高於上月5.4和2.4個百分點，均為全年高點。

當天披露的數據還顯示，12月份，非製造業商務活動指數為55.7%，低於上月0.7個百分點，仍保持在55.0%以上的較高景氣區間，非製造業延續穩步復甦趨勢。