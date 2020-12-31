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陸生憂返台又被禁 陸委會：仍延續專案模式

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸生擔心被台灣拒於門外。圖／取自本報系資料庫
陸生擔心被台灣拒於門外。圖／取自本報系資料庫

台灣升級防疫措施，明年元旦起將限縮非本國籍人士入境及檢疫規定，陸生擔心會因此被禁止返台，並在網路上呼籲陸生「現在千萬勿離台」。陸委會發言人邱垂正今日表示，現仍延續由校方向教育部申請許可的專案模式，沒有所謂新制卡陸生問題，強調仍維持原有來台就學機制，會由教育部會同各校妥善處理。

指揮中心宣布，自110年1月1日零時起(當地搭機時間)，限縮非本國籍人士入境及檢疫規定，及強化入境檢疫措施等規範。由於陸生不能如其他外籍學生申請居留證，僅有入台證，擔心又無法進入台灣，「陸生返台推動組」在臉書發文呼籲，「陸生又被禁止返台了，同學們千萬不要離台！」

陸委會今日舉行例行記者會，會上邱垂正強調，政府歡迎陸生來台就學立場未曾改變，只是因近期國際疫情嚴峻，為維護國內防疫安全與確保全體國人健康安全，指揮中心已宣布明年起限縮非本國籍人士入境。

邱垂正指出，包含陸生在內的境外生的入境相關措施，主管機關教育部已表示，會配合指揮中心邊境管理措施，會重新檢視規劃學位生入境相關的防疫作業。陸委會也會積極會同教育部與移民署等機關，在保障陸生就學權益前提下，提供必要協助。

「陸生返台推動組」在書上表示，指揮中心先前有說大陸人士可以以專案方式來台，但教育部稍後回應說拒絕給境外生專案，認為這回到以前的狀況，陸生以外的學位生都能領居留證不需專案就可以回來，只有陸生不能領居留證。所以還是只卡陸生。

陸生 教育部 邱垂正

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