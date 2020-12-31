A股封關 投資人平均進帳45萬

A股31日封關，三大指數集體衝高，齊創年內新高，平均每位投資人進帳人民幣10.79萬元（約新台幣45萬元）。

2020年上證指數上漲13.87%，深圳成指上漲38.73%，創業板指上漲64.96%，科創50上漲39.3%。

A股三大指數31日集體衝高，齊創年內新高。截至收盤，滬指上漲1.72%，報收3,473.07點；深成指上漲1.89%，報收1萬4,470.68點，創業板指上漲2.27%，報收2,966.26點。

中新經緯報導，根據滬深交易所統計，截至12月30日，滬深交易所股票總市值合計人民幣78.28兆元，較2019年年底增加18.99兆元，增幅達32.03%。

根據中國結算最新披露的數據，11月底A股投資人合計達1.76億戶，以此計算，2020年A股投資人人均獲利人民幣10.79萬元。

國泰君安認為，指數在2020年最後一個交易日創本年新高，算是給2020年的A股市場劃上了一個完美的句號。這也預示2021年市場將會迎來一個較好的開端，A股市場開門紅可期。

有券商樂觀預估，2021年上證指數將突破6,000點。

西部證券認為，站在當下預計2021年大陸經濟復甦，或將換檔至主動擴張，並驅動A股朝2007年牛市的方向發展。期間，無論投資或是消費端均有望突破疫情前的瓶頸，創造出對大陸經濟的增量貢獻。給予上證指數2021年保守、中性、樂觀目標價位分別為：4,700、5,800、6,200點。

多家券商持續看好新能源、順周期、消費三大主線。國盛證券策略張啟堯團隊建議，沿著三條主線積極參與跨年行情：一是景氣確定性高的新能源汽車、太陽能風電、機械、醫藥、白酒和電子等；二是關注政策和風險偏好驅動的新能源、半導體、軍工等類股；三是全球經濟共振復甦推動的有色、機械、石油、石化等類股。

投資人在新的一年該如何布局？中信證券策略團隊認為，在2021年輪動慢漲期，建議堅持配置順周期品種，可選消費、工業類股有明顯的增配價值；另外可以兼顧十四五規劃中有望先實施的半導體、生育政策等主題。在平靜期中，建議增配大金融和必選消費；隨著2021年下半年市場逐步切入共振上行期，長期成長潛力更大的科技類股，以及估值消化並處於盈利增速拐點的醫藥相對配置價值，將會提升。