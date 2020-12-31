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29名台灣人涉電信詐騙案 被北京法院判刑

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為大陸於2019年6月7日，包機將一批台籍電信網絡詐騙案嫌犯，從西班牙押解至北京受審。 新華社
圖為大陸於2019年6月7日，包機將一批台籍電信網絡詐騙案嫌犯，從西班牙押解至北京受審。 新華社

因涉及電信詐騙、由西班牙押解到大陸的29名台灣人，31日在北京市第一中級人民法院被裁定詐騙罪成立，分別判處4年半至14年徒刑，並處以罰款。

法院表示，2016年6月至12月，各被告在西班牙組建詐騙犯罪集團，利用電信網路技術手段，冒充出入境管理局、公安局及檢察院工作人員，虛構受害人涉嫌犯罪要接受審查，誘使他們按照要求轉賬或匯款，先後騙取14人共人民幣617萬元。

法院認為，被告參加電信詐騙犯罪集團，在境外利用網絡技術手段，冒充司法機關工作人員，透過虛構被害人個人資訊洩露、涉嫌違法犯罪、需配合清查資金等事實，誘使被害人按照被告的要求進行轉賬或匯款，詐騙被害人錢財，其行為均已構成詐騙罪，且詐騙數額特別巨大，依法均應予懲處。

法院認為，由於被告自願認罪認罰，依法從寬處理。

電信詐騙 西班牙

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