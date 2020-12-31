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傳獲美國成熟製程設備許可 中芯港股飆升逾9%

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為位於北京市亦莊經濟技術開發區的中芯國際園區大門。中新社
圖為位於北京市亦莊經濟技術開發區的中芯國際園區大門。中新社

在遭美國列入「實體清單」不到半個月，近日就傳出中芯國際已獲美國政府成熟製程設備供貨許可。在30日A股與港股分別大漲7.5%、12%後，今天股價持續走高，港股漲幅一度超過9%。據稱，台積電也可望獲准在成熟製程方面，繼續為大陸晶片廠代工。

據大陸網路媒體《觀察者網》報導，市場傳聞，中芯國際已獲得美國成熟製程許可，美國針對成熟製程許可將分批發放，一次性發放4至5萬片產能所用設備。

消息人士稱，美國向中芯國際開放成熟製程是時間問題，而且在成熟製程方面，包括台積電等代工廠都有可能會被允許為大陸廠商代工，但對於先進製程美方仍未鬆口。

不過，針對此一傳聞，中芯國際尚未對外確認。美國商務部12月18日宣布將中芯國際列入「實體清單」後，中芯國際股價一度爆跌。

原則上美國將禁止向中芯國際出口10奈米及以下製程使用的設備及材料（如EUV光刻機）。中芯國際當時表示，被列入「實體清單」對公司短期內運營及財務狀況無重大不利影響，但對先進製程影響較大，將努力與美國政府相關部門溝通，積極尋求解決方案。

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