大陸將開展新冠疫苗有序接種 以徹底控制疫情

大陸國家衛生健康委員會副主任曾益新宣布，國藥集團中國生物北京公司新冠病毒滅活疫苗獲准附條件上市後，下一步將通過有序開展接種，逐步在全人群構築起免疫屏障，來阻斷新冠病毒的傳播，使新冠肺炎疫情能得到徹底控制。

曾益新上午在大陸國務院新聞辦公室舉行的記者會上表示，國藥集團中國生物北京公司的新冠病毒滅活疫苗接種兩劑後，保護效力為79.34%。

國藥集團中國生物早前曾表示，生產疫苗的新廠房這個月建成完工後，預計2021年可年產10億劑新冠疫苗。

目前大陸進入三期臨床試驗的疫苗包括國藥集團中國生物的2個滅活疫苗、北京科興中維公司的1個滅活疫苗、軍事醫學研究院和康希諾公司聯合研發的腺病毒載體疫苗，以及中科院微生物所和智飛生物公司聯合研發的重組蛋白疫苗。

大陸科學技術部副部長徐南平在上午同一場記者會中表示，下一步，大陸將繼續全力以赴，加快疫苗研發。一是要加快推進三期臨床試驗，提供更多不同技術路線的疫苗產品。

二是，密切關注全球病毒變異和相關發展情況，科學應對，確保疫苗使用不受影響。三是，持續加大疫苗相關基礎研究力度，打造國家戰略科技力量，為疫情防控提供堅實的科技支撐。

曾益新表示，從今年4月2日，全球第一個新冠滅活疫苗獲批開展一、二期臨床試驗，到今天第一個疫苗附條件上市，中國的疫苗研發工作始終處於全球第一方陣。

他強調，在疫苗研發生產過程中，中國始終把疫苗的安全性、有效性放在第一位。今年6月，大陸採取小範圍起步、穩妥審慎、知情同意自願的原則，對高風險人群開展了新冠疫苗的緊急接種。

到11月底，累計接種超過150萬劑次，其中約6萬人前往境外高風險地區工作，沒有出現嚴重感染的病例報告，疫苗的安全性得到充分證明，有效性也得到了一定的驗證。

曾益新表示，在此基礎上，為防範冬春季節的疫情爆發，同時有效保護冷鏈物流人員、海關邊檢人員、醫療疾控人員、公共交通人員，以及農貿市場、海鮮市場等一些感染風險相對比較高的人群，大陸於12月15日起正式啟動重點人群的接種工作。

曾益新稱，半個月來，大陸全國重點人群累計接種已經超過300萬劑次。此次的300萬，加上先前的150萬，充分證明大陸國產疫苗安全性良好。

曾益新指出，在疫苗接種過程中，當然也發生了一定比例的不良反應，總的發生率，跟常規接種的幾種滅活疫苗很接近，主要表現是局部疼痛、局部硬結。輕度發燒的病例不到0.1%，過敏反應等比較嚴重的不良反應發生率約為百萬分之二。這些情況經及時處理，都得到了很好的治療。

曾益新表示，隨著新冠疫苗獲准附條件上市，以及生產供應保障能力逐步提升，大陸將全面有序地推進老年人、有基礎疾病的高危險人群接種，後續再開展其他普遍人群的接種。

曾益新說，大陸已制定統一的接種方案，將通過有序開展接種，讓符合條件的民眾都能實現「應接盡接」，逐步在全人群構築起免疫屏障，來阻斷新冠病毒的傳播，使新冠肺炎疫情能夠得到徹底控制。