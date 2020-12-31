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離岸人民幣匯率升破6.50關口 創兩年半新高

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
離岸人民幣兌美元匯率31日接連升破6.51、6.50、6.49三個關口。圖／擷自網路
離岸人民幣兌美元匯率31日接連升破6.51、6.50、6.49三個關口。圖／擷自網路

2020的最後一個交易日，更多反映國際投資人預期的離岸人民幣兌美元匯率創兩年半新高。

離岸人民幣兌美元匯率31日接連升破6.51、6.50、6.49三個關口，最高升值至6.4895，創2018年6月以來新高。

今年以來，離岸人民幣兌美元升幅超過6.7%（2019年12月31日報6.9617）。

第一財經報導，人民幣今年全年漲幅位居全球第五，相較於其他貨幣兌美元的漲幅，2020年人民幣的升值幅度仍然合理，預計2021年將進一步升值。

人民幣匯率

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