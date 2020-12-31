離岸人民幣匯率升破6.50關口 創兩年半新高

中國首富之位不再是二馬（騰訊馬化騰、阿里巴巴馬雲）的天下了。拼多多30日在美股大漲逾15%，市值一夜飆升274億美元、超過2,038億美元，超過京東和百度的總和...

2020-12-31 10:37