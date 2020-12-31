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比亞迪 擬分拆半導體控股子公司上市

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
比亞迪宣布，計畫將控股子公司比亞迪半導體分拆上市。美聯社
比亞迪宣布，計畫將控股子公司比亞迪半導體分拆上市。美聯社

大陸電動汽車製造商比亞迪31日宣布，計畫將控股子公司比亞迪半導體分拆上市，以提升多管道融資能力。

上海證券報引述比亞迪稱，比亞迪半導體引入兩輪戰略投資人後，估值已達人民幣102億元，且還有進一步上升空間。

比亞迪表示，半導體行業具有前期投入金額大、產能建設周期長等特點，對行業內公司的資金實力和技術創新能力均提出較高要求。截至目前，比亞迪半導體已完成內部重組、股權激勵、引入戰略投資人等工作，具備獨立營運的基礎。

公告稱，本次分拆上市將有利於比亞迪半導體進一步提升多管道融資能力和品牌效應，透過加強資源整合能力和產品研發能力形成可持續競爭優勢，充分利用大陸國內資本市場，把握市場發展機遇。

比亞迪半導體成立於2004年10月，比亞迪直接持有比亞迪半導體股份比例為72.30%，為控股股東。本次分拆不會導致對比亞迪半導體的控制權，以及對公司其他業務的持續經營運作構成實質性影響，也不會損害公司獨立上市地位和持續盈利能力。

比亞迪強調，本次分拆上市尚處於前期籌畫階段，還需要提請公司股東大會審議批准；以及需取得證監會、公司上市地交易所及比亞迪半導體擬上市地交易所等監管機構的核准，存在一定不確定性。

比亞迪

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