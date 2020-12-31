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大陸12月官方製造業、非製造業PMI均下滑

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為上海隧道工程有限公司機械製造分公司的工廠。新華社
圖為上海隧道工程有限公司機械製造分公司的工廠。新華社

大陸國家統計局31日發布，12月大陸製造業採購經理指數（PMI）為51.9，雖然比11月回落0.2個百分點，但連續10個月位於臨界點以上，表明製造業繼續穩步恢復。

統計局指出，12月非製造業PMI為55.7，雖低於11月0.7個百分點，但繼續位於較高景氣區間，非製造業延續穩步復甦勢頭。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，12月大陸經濟恢復向好勢頭繼續鞏固，製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為51.9、55.7和55.1，雖低於上月0.2、0.7和0.6個百分點，但均繼續位於年內較高運行水準，連續10個月保持在榮枯線以上。

趙慶河指出，進入第4季，製造業復甦步伐有所加快，12月製造業PMI雖略有回落，但僅比11月的年內高點低0.2個百分點，製造業總體保持穩步恢復的良好勢頭，景氣度處於年內較高水準。

他認為，12月的主要特點一是產需兩端繼續改善，二是進出口指數連續四個月保持擴張，三是高技術製造業引領作用持續顯現，四是價格指數升至全年高點，五是大、中型企業PMI繼續保持在臨界點以上。

數據還顯示，12月新出口訂單指數和進口指數分別為51.3和50.4，低於11月0.2和0.5個百分點，但繼續位於景氣區間。調查結果還顯示，出口企業生產經營活動預期指數連續8個月回升，達到全年高點。

PMI

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