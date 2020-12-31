【專家之眼】大陸反壟斷法新趨勢 台商應關注避觸紅區

大陸《反壟斷法》於2007年8月30日通過，並於2008年8月1日施行，迄今已經有十二年。市場監管總局反壟斷局在年底出版了《中國反壟斷執法年度報告（2019）》，該報告厚達240頁，2019年共立案調查壟斷案件103件，結案46件，罰沒金額3.2億元。其中又以壟斷協定案件28件最多，年成長47.4%;罰沒款2.77億元，年成長近八成(79.9%)。吾等可從其中看出，大陸執行反壟斷的幾個趨勢。

第一，整頓網路企業：各國競爭法機關多針對網路巨擘，進行反壟斷調查，例如:FACEBOOK、Google與微軟等，就在歐盟與美國等地遭到調查。由於外企無法進入中國市場，大陸培養出大量的本土型網路壟斷企業，並將勢力不斷擴張其他產業。以阿里巴巴為例，除龐大線上銷售平台阿里巴巴與淘寶網外，線下還併購銀泰、蘇寧與大潤發等通路，並跨足外賣、叫車等各行各業。

這些網路霸主，一開始祭出免費或高額補貼手段搶占市場，待達獨占或雙占地位時，就開始濫用壟斷地位，提高售價或排擠競爭者。故中共開始針對這些網路企業進行管制，12月14日，阿里巴巴、騰訊的控股子公司閱文集團、順豐的關聯公司豐巢科技，都因「違反反壟斷法」被當局分別罰款50萬；24日再對上市受挫的阿里巴巴旗下螞蟻集團進行調查。此外，市場監管總局已於11月10日發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，未來將對其市場壟斷行為審查更加嚴格。

第二，外企成為重要目標:過去外企與合資企業就經常是反壟斷調查的對象，如微軟、高通、奧迪等，又以高通被罰最重，2015年認定美國高通濫用市支配地位，處2013年度中國市場銷售額8%的罰款，計60.88億元人民幣，創下罰款最高紀錄。

反壟斷局整理的「2019年反壟斷執法十大典型案例」，也包括多家知名的外國跨國公司和中外合資公司，如中美合資的長安福特汽車有限公司，2019年6月被處罰1.628億元；日本獨資的豐田汽車投資有限公司，2019年12月被處罰逾8,761萬元；美國獨資的伊士曼投資管理有限公司，2019年4月被處罰逾2,437萬元；美國獨資的高意科技有限公司，2019年2月被調查等。上述報告也指出，正針對三星、海力士、美光公司涉嫌濫用市場，顯示中共已鎖定外企以及中外合資企業，做為未來調查對象。

第三，具體化:由於《反壟斷法》屬概略規範，有賴國務院、國務院反壟斷委員會、反壟斷執法機構先後出台了相關行政法規、指南、部門規章、規範性檔、辦事指南和指導意見等，以明確化其內涵，如國務院反壟斷委員會印發《關於汽車業的反壟斷指南》、《關於知識產權領域的反壟斷指南》、《橫向壟斷協議寬大制度適用指南》與《壟斷案件經營者承諾指南》等4部指南，確已提高可操作性和可預期性，然仍有不少模糊空間尚待釐清。

第四，武器化:過去大陸也經常利用反壟斷，整頓行業秩序，例如2014年對十餘家外國車企進行調查，並重罰數家車商，迫使車商調降零件價格，起碼也進行慎重的調查程序。本次螞蟻集團調查案，一天就光速結案，看來中共正以反壟斷作為武器，修理產業巨鱷。

大陸台商過去涉及反壟斷案並不多，但隨著規模擴大，就愈有可能觸及。故應關注大陸反壟斷新趨勢，以及相關行業規範修訂，避免觸犯大陸紅區，而成為調查對象。