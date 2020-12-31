深圳：推動恢復深圳證券交易所主板上市功能

中共深圳市委公布關於制定深圳市國民經濟和社會發展第14個5年規劃和2035年遠景目標的建議提出，打造全球創新資本形成中心，支持深圳證券交易所創新發展，推動恢復深圳證券交易所主板上市功能。

第一財經報導，該建議指出，推出深市股指期貨，探索設立「絲路板」，優化私募基金市場准入環境，推動數位貨幣應用，開展基礎設施領域不動產投資信託基金試點。率先建立數據權屬界定和保護利用制度，構建全球領先的數據要素市場。

建議還提出推動金融雙向開放，支持設立外資控股的證券、基金、期貨、保險公司，促進與港澳金融市場互聯互通和金融產品互認，建設粵港澳大灣區債券平台、保險服務中心。創建國家綠色金融改革創新試驗區，探索運用金融手段解決環境、社會領域可持續發展問題。建設金融創新監管試驗區，探索地方金融監管立法，推動設立金融法院，試點「沙盒監管」管理模式。