快訊

租金近5萬的「社宅」：包租代管政策出什麼問題？

北市府跨年照常舉辦 柯文哲10：30宣布管制細節

聽新聞
test
0:00 / 0:00

深圳：推動恢復深圳證券交易所主板上市功能

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
深圳提出，「十四五」期間將推動恢復深圳證券交易所主板上市功能。路透
深圳提出，「十四五」期間將推動恢復深圳證券交易所主板上市功能。路透

中共深圳市委公布關於制定深圳市國民經濟和社會發展第14個5年規劃和2035年遠景目標的建議提出，打造全球創新資本形成中心，支持深圳證券交易所創新發展，推動恢復深圳證券交易所主板上市功能。

第一財經報導，該建議指出，推出深市股指期貨，探索設立「絲路板」，優化私募基金市場准入環境，推動數位貨幣應用，開展基礎設施領域不動產投資信託基金試點。率先建立數據權屬界定和保護利用制度，構建全球領先的數據要素市場。

建議還提出推動金融雙向開放，支持設立外資控股的證券、基金、期貨、保險公司，促進與港澳金融市場互聯互通和金融產品互認，建設粵港澳大灣區債券平台、保險服務中心。創建國家綠色金融改革創新試驗區，探索運用金融手段解決環境、社會領域可持續發展問題。建設金融創新監管試驗區，探索地方金融監管立法，推動設立金融法院，試點「沙盒監管」管理模式。

延伸閱讀

「十二港人案」判囚 最重3年

強制送中「12港人案」判決：中國法院「貌似從輕」的秘密審判

偷渡來台未遂兩香港未成年人 已遭深圳遣送出境

12港人案宣判 獲刑7個月至3年不等

相關新聞

【專家之眼】大陸反壟斷法新趨勢 台商應關注避觸紅區

大陸《反壟斷法》於2007年8月30日通過，並於2008年8月1日施行，迄今已經有十二年。市場監管總局反壟斷局在年底出版...

深圳：推動恢復深圳證券交易所主板上市功能

中共深圳市委公布關於制定深圳市國民經濟和社會發展第14個5年規劃和2035年遠景目標的建議提出，打造全球創新資本形成中心...

大陸12月官方製造業、非製造業PMI均下滑

大陸國家統計局31日發布，12月大陸製造業採購經理指數（PMI）為51.9，雖然比11月回落0.2個百分點，但連續10個...

北京企業平均年薪74萬 居陸首位

30日發布的《2020年北京市人力資源市場薪酬大數據報告》（簡稱《報告》）顯示，北京企業平均薪酬達到16.68萬元（人民...

深證成指、創業板指 雙創逾5年新高

深證成指30日上漲1.66%，創業板指上漲3.11%，雙創逾五年新高。

國產化效應發酵 陸CPU飛騰出貨增6倍

大陸基於資安考量積極推動關鍵領組件國產化，促使大陸國產CPU出貨量今年暴增。大陸CPU廠天津飛騰29日宣布，2020年晶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。