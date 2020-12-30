東吳大學大陸校友總會 蘇州台商林元達接任

東吳大學大陸地區校友會第四任會長，由蘇州高新區台商協會副會長林元達接任，「在蘇州」對他來說，接下校友會長職務特別具有意義。

林元達指出，蘇州大學前身是創建於1900年的東吳大學，兩校關係深厚，不僅校徽一樣，連校訓都是「養天地正氣，法古今完人」，英文名字Soochow University也一樣，而且蘇州大學的校址，還保留著一座寫著「東吳大學」的牌坊。

林元達還表示，蘇州大學繼承了東吳大學文理學院以及東吳大學校址，這是與東吳大學最直接相關的地方，能夠在蘇州開始，搭起兩岸學術的橋樑，進而推展多方面的尋根與交流，意義深遠。

接任會長後，林元達開始與在大陸各地事業有成的校友見面，希望串起校友們，一起發揮大帶小、老帶新及強帶弱的作用。

東吳大學大陸地區校友會於2003年，由南僑化工集團副董事長陳飛鵬創立，之後由鼎泰律師事務所負責人譚湘龍，以及昆山聯源生物科技董事長梁祥麟，分別擔任第二任、第三任會長。