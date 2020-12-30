環時民調：七成大陸受訪者認同戰狼外交

大陸官媒《環球時報》旗下環球輿情中心，日前做一項民調，針對「戰狼外交」，民調結果顯示71.2%的受訪者認為「戰狼外交」是中國該有的外交姿態。

《環球時報》的環球輿情中心日前以「中國人看世界」為主題進行年度民意調查，是自2006年以來的第15次。該調查稱，近八成受訪者認為，中國近年來的國際形象有所提升。

在回答「對中國影響最大的雙邊關係」這一多選問題時，47.5%的受訪者認為是「中美關係」，比率位居第一；33.8%的受訪者選擇「中俄關係」，居第二位；排在第三位的是「中歐關係」，提及率為27.7%。

近年來，西方質疑中國搞「戰狼外交」，此次調查顯示，71.2%的受訪者認為「戰狼外交」是中國該有的外交姿態。在這七成的受訪者中，近一半（47.9%）認為中方對有關「戰狼外交」的回應足夠強硬，超過兩成（23.3%）表示不算強硬。另有4.5%的受訪者認為外交部的回應比較強硬，應該收斂一些；在2.9%的受訪者看來，外交部的回應太強硬了，需要收斂。

當被問及中國近年來的國際形象發生了怎樣的變化時，77.9%的受訪者認為中國近年來的國際形象有所提升；有6.6%的受訪者認為中國的國際形象變差了。至於中國國際形象變好的原因，72.6%的受訪者認為，中國有效控制住了新冠肺炎疫情是中國在國際社會中形象提升的原因之一。

據悉，在《環球時報》歷年數據中，中美關係連續15年被受訪者視為對中國影響最大的雙邊關係。不過，今年選擇這一選項的受訪者比率是歷年來最低，此前最低的數字出現在2018年（63.5%），去年則高達82.1%。

有大陸學者稱，經過這兩年中美之間的一系列博弈，很多中國人發現美國的貿易戰和其他霸凌舉動所產生的影響十分有限，因此對「美國對中國真的那麼重要嗎」的質疑聲也變大。