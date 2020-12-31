國產化效應發酵 陸CPU飛騰出貨增6倍
大陸基於資安考量積極推動關鍵領組件國產化，促使大陸國產CPU出貨量今年暴增。大陸CPU廠天津飛騰29日宣布，2020年晶片交付量將由2019年的20萬片大增至150萬片，年增650%，營收也從去年的人民幣2.1億元狂飆至13億元。
《財新網》表示，成立於2014年飛騰起源於大陸國防科技大學，是大陸最早開始研發CPU的團隊之一，其股東之一是大陸國產電腦整機廠中國長城。飛騰2019年營收達到人民幣2億元，但2018年僅約6,000萬元。
據官網介紹，飛騰是大陸領先的自主核心晶片提供商，致力於「飛騰」系列國產高性能、低功耗通用計算微處理器的設計研發和產業化推廣。
大陸近年來積極推動將晶片、操作系統、終端等軟硬體全部替換為大陸國產品，預計將帶動人民幣上千億元商機。
飛騰總經理竇強表示，在國產替代市場的拉動下，飛騰2020年飛騰的人員規模從460人提升至710人，計劃2021年進一步提升至1,200人；研發投入也從去年的人民幣2.6億元提升至4.0億元，計劃2021年提升至7億元。
目前大陸官方政務市場為飛騰貢獻絕大多數營收，但飛騰副總經理張承義說，飛騰目前也布局能源、金融、交通、電信等行業，以期維持收入增長。
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