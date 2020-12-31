北京企業平均年薪74萬 居陸首位

30日發布的《2020年北京市人力資源市場薪酬大數據報告》（簡稱《報告》）顯示，北京企業平均薪酬達到16.68萬元（人民幣，下同，約新台幣74萬元），在大陸一線城市（北上廣深）中位居首位。

據中新社報導，報告由北京市人力資源和社會保障局編寫。 從線下調查薪酬價位中位數看，2019年行業薪酬排名前三位的是金融業（26.94萬元），電力、熱力、燃氣及水生產和供應業（12.67萬元）以及信息傳輸、軟體和信息技術服務業（11.58萬元）。

北京市人力資源和社會保障局指出，「北京智造」行業是北京落實創新驅動戰略的重要抓手，其薪酬增長速度總體較快。以新材料、新一代信息技術兩個行業為例，2019年薪酬中位值分別是17.65萬元、17.55萬元，分別同比增長41.48%和41.26%，增速快於行業大類同期水平。

「北京智造」行業薪酬中位值排名前三的是人工智能（28萬元）、集成電路（21.22萬元）、軟體和信息服務（18.09萬元），收入明顯高於北京企業的平均薪酬。

北京市人力資源和社會保障局指出，這表明北京作為大陸科技創新中心，通過薪酬競爭力驅動創新力。

科研人員和技能人才是打造北京智造品牌、提高北京服務競爭力的主力軍之一。

從線上企業發布薪酬來看，北京科研人員平均發布工資為20.4萬元，同比增長9.9%；北京技能人才平均發布工資為14.4萬元，同比增長6.4%。

北京市人力資源和社會保障局表示，以北京居民家庭人均可支配收入中位數4萬元到12萬元之間的人群劃為中等收入群體為標準，北京科研人員、技能人才平均工資達到中等收入群體收入水平。從兩者薪酬增幅水平來看，也跑贏2019年北京地區6.1%的經濟增速。