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中歐共同宣布 達成中歐投資協定

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
圖/彭博截圖
圖/彭博截圖

大陸國家主席習近平30日晚間與德國總理梅克爾、法國總統馬克宏、歐洲理事會主席蜜雪兒、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行視頻會晤，中歐領導人共同宣布如期完成中歐投資協定談判，為外國投資者擴大在大陸投資機會。

彭博報導，該協定被稱為「全面投資協定」，覆蓋了中歐之間經貿往來的方面，自2013年開始，中歐雙方就開始了關於雙邊投資協定的談判。

去年，中歐雙邊貿易額超過6,500億美元，「全面投資協定」的目標是在此基礎之上更進一步。

報導指出，協定的主要目的是擴大外國投資者進入大陸市場的通路，涉及從汽車到電信等多個行業，該協定目的解決歐美國家認為扭曲市場的大陸政策，如工業補貼、國有企業及強制技術轉讓等。

歐盟委員會負責經濟事務的執行副主席東布洛夫斯基斯18日表示，歐盟需要重新平衡與大陸的經濟和投資關係，目前歐洲對大陸投資的開放程度，遠遠超過大陸對歐盟投資的開放程度。

報導指出，中歐領導人計畫12月30日宣布協定達成，這將代表雙方高層政治領袖對此協定的支持，這項協定還將涵蓋環境可持續性等內容。

中歐雙方計畫在未來數月敲定最終協定內容，屆時該協定將需要得到歐洲議會的批准。

大陸外交部發言人汪文斌29日主持例行記者會時表示，中歐投資協定談判是當前中歐經貿關係最重要議程。在雙方共同努力下，近一段時期談判不斷取得重大進展，前景可期可待。希望協定能早日修成正果，為中歐經貿合作提供堅實的制度性框架保障，為雙方企業和人民帶來實實在在的好處。

歐盟 習近平

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