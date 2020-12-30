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陸加強反洗錢監管 納入非銀行支付機構

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
人行發布《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》，納入非銀行支付機構等。(路透社資料照片)
人行發布《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》，納入非銀行支付機構等。(路透社資料照片)

大陸人民銀行發布《金融機構反洗錢反恐怖融資監督管理辦法(修訂草案徵求意見稿)》，適用範圍增加非銀行支付機構、從事網路小額貸款業務的小額貸款公司，消費金融公司、貸款公司、銀行理財子公司等。

據香港信報財經網，該修訂草案指出，隨着金融領域不斷創新，出現各類新型金融業態，需要完善反洗錢監管範圍。同時，國際反洗錢要求不斷趨嚴，監管規則更強調風險為本，各國反洗錢監管壓力增大，需要進一步梳理明確國內反洗錢監管措施。

有關修訂草案同時明確人行及其分支機構對金融機構開展風險評估，並以風險評估結果為依據，實施分類監管。

同時，新增金融機構反洗錢內部控制和風險管理工作要求，包括建立洗錢風險自評估制度、反洗錢訊息系統和技術保障、反洗錢內部檢查和審計要求等，並強調根據機構、客戶、業務的風險狀況，制定相應的風險管理措施和程序。

洗錢 反恐

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