陸官方釋利多 1.3兆增量資金馳援股市

大陸人社部調整年金基金投資範圍，將權益類資產投資比率上限提高10個百分點，將為資本市場帶來人民幣3,000億元（約新台幣1.3兆元）的增量資金。

人社部官網30日披露日前印發的《關於調整年金基金投資範圍的通知》，對年金基金投資範圍作出調整。並明確年金基金的定義，首次在文件中整合企業年金和職業年金基金投資規定和要求，並統一明訂年金基金投資管理的原則。

《通知》還規定年金基金財產的新投資範圍，限於大陸境內投資和香港市場投資。其中，香港市場投資指年金基金通過股票型養老金產品或公開募集證券投資基金，投資港股通標的股票。

引發市場關注的是，《通知》提高權益類資產投資比例上限，明確年金基金財產投資權益類資產的比例，合計不得高於投資組合委託投資資產淨值的40%，投資比例上限提高10個百分點。

《通知》還進一步規範年金基金投資行為。首次明確要求嵌套穿透管理，進一步要求年金基金財產投資比例在計畫層面和組合層面實行「雙限」，防範年金基金合規風險。

人社部社會保險基金監管局主要負責人回答記者提問指出，按現有年金市場規模測算，本次權益比例上限的提高，理論上將為資本市場帶來人民幣3,000億的增量資金，養老保險體系和資本市場的良性互動進一步加強。

人社部指出，年金基金是指根據依法建立的年金計畫籌集的資金及其投資營運收益形成的補充養老保險基金，包括企業年金基金和職業年金基金。截至今年第3季末，制度已覆蓋近6,600萬職工，基金累計規模逾人民幣3.1兆元。2007至2019年企業年金基金平均年化收益率達7.07%，今年受新冠疫情等因素影響，資本市場出現較大波動，但年金基金依然投資穩健。