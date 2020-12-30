「雙11」涉不正當價格促銷 陸對京東等3平台開罰

大陸市場監管總局近日針對「雙11」期間消費者反映電商存在虛假促銷、誘導交易等問題，對三家大陸電商平台開展自營業務不正當價格行為進行調查，決定對京東、天貓及唯品會開罰，分別處以50萬元人民幣（約214.5萬新台幣）罰款。

大陸市場監管總局網站30日消息指出，針對大陸「雙十一」前後消費者反映強烈的網購先提高價格後再打折、虛假促銷、誘導交易等問題，根據價格監測和投訴舉報等相關線索，依法對北京京東世紀信息技術有限公司（京東）、杭州昊超電子商務有限公司（天貓）、廣州唯品會電子商務有限公司（唯品會）三家企業開展自營業務不正當價格行為進行了調查，決定於24日依據大陸「價格法」第四十條、「價格違法行為行政處罰規定」第七條做出處罰決定，對上述三家企業分別處以50萬人民幣罰款的行政處罰。

據了解，大陸市場監管總局、中央網信辦、國家稅務總局三部門在「雙11」前就聯合召集27家主要大陸互聯網平台，召開行政指導會議，要求各平台企業：第一，要共同維護良好的市場秩序。不得開展濫用市場支配地位「二選一」、商譽詆毀、裹挾交易等違法違規競爭行為，或依託演算法推薦、人工智慧和大數據分析進行的「隱形」不正當競爭行為。

第二，要與實體經濟融合共贏。加大對傳統行業數位化發展扶持和紅利釋放。合理降低促銷期間向平台上商家收取的各項服務費（包含固定和活動費用），不能讓商家為消費者的實惠「全部買單」。

第三，切實保護消費者和商戶的合法權益，嚴控假冒偽劣商品宣傳和銷售流通，加大智慧財產權保護力度。

第四，拒絕刷單、刷評、炒信等失信造假行為，不得縱容商戶利用平台監管漏洞進行惡意刷單，不得發布浮誇的直播帶貨「戰報」虛增流量。

第五，嚴格防範個人資料數據被洩漏濫用。嚴控各類平台和App收集大量用戶數據且洩漏和濫用，避免電信詐欺等風險發生。