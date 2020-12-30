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創業板指、深證成指雙創逾五年新高

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
創業板指、深證成指收盤均創逾五年新高。圖：WIND
創業板指、深證成指收盤均創逾五年新高。圖：WIND

深證成指30日上漲1.66%，創業板指上漲3.11%，雙創逾五年新高。

A股三大股指30日一路走高，截至收盤，滬指報3,414.45點，漲幅1.05%；深證成指報14,201.57點，漲幅1.66%；創業板指報2,900.54點，漲幅3.11%。值得注意的是，創業板指、深證成指收盤均創逾五年新高。

財新網引述川財證券首席經濟學家陳靂表示，後市來看，臨近春節，受春節囤貨因素和海外貨幣寬鬆等因素疊加影響，大宗商品價格（包括農產品）有望持續走高，建議關注漲幅較小、業績確定性高的相關類股。

興業證券經濟與金融研究院策略分析師楊震宇認為，從全年表現來看，上證綜指和創業板指領先全球，反映2020年大陸國內疫情控制、政策寬鬆、資本市場改革和資金向股市配置意願強化等多方面因素的作用，但A股估值分化較為明顯，龍頭企業對行情貢獻較大，選對賽道顯得尤為重要，這是2020年投資A股的最重要的特徵。

中原證券指出，由於年底臨近，市場缺乏持續領漲的主流熱點，存量博弈的特徵較為顯著，致使滬指繼續圍繞3,400點窄幅波動。建議投資人繼續關注政策面以及資金面的變化情況，同時密切關注順周期行業，以及部分調整充分的成長行業元旦後的投資機會。

中信建投表示，在資金面和情緒面的雙重牽引下，2021年第一季股市景氣度有望短期向上，上市券商的估值與業績將從中受益，春季行情依然可期。

東吳證券指出，目前市場整體表現仍然偏弱，盤面個股殺傷力度很強，操作難度較大，投資人不宜盲目新開倉位。市場資金從前期熱炒的順周期性行業正在向科技、金融領域切換，近期金融與科技類股的交替活躍，也說明主力資金開始關注這些類股第一季的表現。建議近期仍應以持股為主，等待類股輪動後的補漲機會。

滬指

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