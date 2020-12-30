陸資條例趨嚴 政院：防陸資受大陸黨政軍決策指示

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院。報系資料照片
行政院。報系資料照片

經濟部今發布修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，其中修訂，陸資持股超過30%的持股比例認定方式，改為「逐層認定」，較過往更嚴格。行政院則表示，為避免陸資以跨境多層投資的方式規避審查，以及陸資來台投資，可能受大陸地區黨政軍的決策指示等情況，政院支持經濟部強化審查機制。

行政院表示，此事經濟部已有說明，由於目前跨境多重投資的模式越趨多元複雜，主要國家均提高對於外資投資審查之門檻，針對所有可能影響公共秩序或安全的交易均須審查等，擴大主管機關對於投資案件之審查能量。

行政院說明，為避免陸資以跨境多層投資的方式規避審查，以及陸資來台投資，可能受大陸地區黨政軍的決策指示等情況，進而影響台灣的國家安全及社會安定，經濟部將強化審查機制，對此政院也表達支持。

行政院 外資

延伸閱讀

陸資來台新制上路！從嚴防堵中共黨政軍投資

陸委會籲國人審慎接種大陸疫苗 國台辦：無端散布疑慮

陸資條例新制上路 將採逐層認定

陸資來台投資趨嚴拍板 經濟部公布三大修法重點

相關新聞

是你嗎？三倍券領用最後倒數兩天 還有40萬人未領取

最後二天了！經濟部今（30）日提醒，振興三倍券領用剩下最後二天，提醒民眾12月31日仍可當天領用，馬上使用。

實價登錄2.0三讀 交易揭露至門牌、禁紅單交易

立法院院會今（30）日審議通過「實價登錄」的地政三法修法，重點包括未來成交案件資訊將揭露至門牌、地號；預售屋全面納管；增...

很多想退休的人都不退了！ 陽明海運業績好到35年來未見

2020年貨運景氣反轉，陽明海運轉虧為盈，充實銀彈，董事長鄭貞茂首度談任內兩大目標，改善財務結構及數位化發展，先蹲低再後跳。

「七七事變」太陽光電業陷困局！政策轉彎損失3000萬 苦主像被判死刑

2025年是蔡英文政府主打「非核家園」的關鍵年，翻開能源轉型規畫目標，該年度再生能源發電量占比為20％，其中太陽光電的裝置容量達20GW（10億瓦）、以67％占比居各綠電之冠，可說是綠能政策能否達標的關鍵要角。

陸資條例趨嚴 政院：防陸資受大陸黨政軍決策指示

經濟部今發布修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，其中修訂，陸資持股超過30%的持股比例認定方式，改為「逐層認定」，較過...

陸資來台新制上路！從嚴防堵中共黨政軍投資

為避免陸資以跨境多層投資的方式規避審查，來台投資具中共黨政軍的指示等情況，經濟部今（30）日發布修正辦法，從陸資持股逾3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。