陸資條例趨嚴 政院：防陸資受大陸黨政軍決策指示
經濟部今發布修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，其中修訂，陸資持股超過30%的持股比例認定方式，改為「逐層認定」，較過往更嚴格。行政院則表示，為避免陸資以跨境多層投資的方式規避審查，以及陸資來台投資，可能受大陸地區黨政軍的決策指示等情況，政院支持經濟部強化審查機制。
行政院表示，此事經濟部已有說明，由於目前跨境多重投資的模式越趨多元複雜，主要國家均提高對於外資投資審查之門檻，針對所有可能影響公共秩序或安全的交易均須審查等，擴大主管機關對於投資案件之審查能量。
行政院說明，為避免陸資以跨境多層投資的方式規避審查，以及陸資來台投資，可能受大陸地區黨政軍的決策指示等情況，進而影響台灣的國家安全及社會安定，經濟部將強化審查機制，對此政院也表達支持。
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