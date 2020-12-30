大陸今年外商投資將逾1,400億美元 再創新高

新冠疫情之下，外商持續投資中國，大陸商務部預估，今年實際使用外資（FDI）將超過1,400億美元，再創歷史新高。「十三五」期間（2016年至2020年）大陸利用外資總規模將達6,900億美元左右，超過「十二五」時期600億美元。

上海《第一財經》報導，大陸商務部表示，在全球跨國直接投資總體下降的形勢下，大陸吸收外資占全球外國直接投資（FDI）比重由2015年的6.6%提升至2019年的9.2%，2017年至2019年連續三年成為全球第二大引資國。今年，中國吸收外資占全球FDI比重可望持續提升。

此外，「十三五」期間，大陸吸引外資的結構也出現明顯變化。2016年至2019年，大陸服務業吸收外資達3,956億美元，占全國吸收外資比重由2015年的69.8%提升至2019年的73.1%。

高技術產業吸收外資占全國吸收外資比重也由2015年的12.2%，提升至2019年的27.7%。其中，高技術服務業吸收外資占全國吸收外資比重由2015年的5.3%，大幅提高至2019年的18.2%。

與此同時，外資對中國經濟發展的貢獻也日益突出。2016年至2019年，外商投資企業出口總量達3.9兆美元，占大陸全國比重為41.7%；進口總量達3.4兆美元，占全國比重為44.8%；繳納稅收總額人民幣11.4兆元，占全國稅收比重達19.3%。

2019年底，外商投資企業還為大陸提供4,000萬個左右的城鎮就業機會，約占全國城鎮就業的十分之一。

另，「十三五」時期，大陸對外投資規模預計達7,400億美元，年均1,480億美元，穩居全球對外直接投資流量前三名。

截至2019年末，大陸在全球188個國家（地區）設立境外企業4.4萬家，對外投資存量2.2兆美元，居世界第三位，境外資產總額達7.2兆美元。