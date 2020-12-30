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拼多多股價大漲！馬雲身家快被黃崢追上了

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
拼多多股價大漲，讓拼多多董事長黃崢身價直追阿里巴巴創辦人馬雲。中新社
拼多多股價大漲，讓拼多多董事長黃崢身價直追阿里巴巴創辦人馬雲。中新社

美東時間周二，拼多多股價大漲15.57%，市值一夜飆升274億美元，截至收盤，拼多多市值已突破2,000億美元。拼多多董事長黃崢身家一夜暴增79億美元，直追阿里巴巴創辦人馬雲，目前兩人財產只差距2億美元。

中國基金報報導，今年以來，拼多多股價已漲逾339%。截至周二收盤，拼多多市值已達2,038億美元，超過京東（市值1,335億美元）與百度（市值665億美元）之和。

根據富比世即時富豪榜，因拼多多股價大漲，黃崢財富一夜增長79億美元，約合人民幣515億元，再次登上增幅榜單首位。79億美元的財富增長，使得黃崢身家高出馬化騰63億美元，成為大陸第三大富豪。

據富比世即時富豪榜，目前大陸首富為鐘睒睒，馬雲和黃崢的財產已基本相當，分別為688億美元和686億美元。

除拼多多外，大陸多檔熱門電商股昨天也大漲。阿里巴巴美股盤中最高漲7.6%，創今年7月以來最大盤中漲幅，收漲逾6%。京東上漲5.6%，重回一個月高點。

拼多多 富比世 電商

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