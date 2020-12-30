國台辦回顧今年兩岸關係 重挫台獨、遏制外部勢力干涉

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日總結今年兩岸關係發展，她表示，今年針對台灣台獨分裂活動和某些外部勢力大打「台灣牌」，大陸採取一系列有效措施，敢於鬥爭，善於鬥爭，重挫「台獨」勢力囂張氣焰，遏制外部勢力干涉，有力維護台海形勢總體穩定，「服務了黨和國家事業全局」。

據人民網消息，朱鳳蓮30日例行記者會上，首先總結了2020年的兩岸關係進展，並展望2021年兩岸關係發展。

朱鳳蓮說，2020年，是對台工作極不平凡的一年。新冠肺炎疫情蔓延全球，國際形勢發生深刻變化，台海局勢複雜嚴峻，兩岸關係面臨嚴峻挑戰。

朱鳳蓮表示，大陸高度重視和維護台灣同胞的生命安全和切身利益，採取一系列措施幫助台胞、台企做好疫情防控，協助台商、台企復工復產。

朱鳳蓮接著說，在持續推動「31條措施」、「6條措施」基礎上，大陸又頒布幫助台企復工復產的「11條措施」，舉辦台商參與新基建政策說明會和「台資企業拓內銷」系列活動。頒布台灣教師聘任、管理辦法；積極通動兩岸「應通盡通」，閩台融合發展，以及福建沿海地區同金門、馬祖「小四通」工作。

朱鳳蓮指出，儘管受疫情影響和台灣人為阻撓、限制，兩岸經貿往來持續增長，大陸台企生產經營總體穩定，部分企業業績顯著增長。

朱鳳蓮指，2020年1至11月兩岸貿易額達2,356.9億美元，年比增長13.8%。朱鳳蓮說，「我們創新形式，以線上線下結合方式舉辦第12屆海峽論壇、2020年兩岸企業家峰會年會、兩岸中山論壇、第三屆兩岸青年發展論壇等500多項交流活動。兩岸交流合作的大勢不可阻擋。」

展望明年兩岸關係，朱鳳蓮稱，2021年是大陸全面開啟建設社會主義現代化國家新征程和「十四五」規劃開局之年。將繼續深入貫徹中共總書記習近平關於對台工作的重要論述和中共十九屆五中全會精神，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂，積極推動兩岸關係和平發展、融合發展，努力為台胞台企參與民族復興進程創造更大空間和更多機遇，團結兩岸同胞攜手共同推進祖國統一進程。