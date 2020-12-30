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大媽砸百萬整形想變年輕 結果變得「很厲害」！

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
杭州一名婦人指控整形診所將其整得「很兇很兇」。上圖為整形前，下圖為整形後。（取自《東方網》）
杭州一名婦人指控整形診所將其整得「很兇很兇」。上圖為整形前，下圖為整形後。（取自《東方網》）

浙江杭州一名59歲婦人，花了人民幣25萬元（約新台幣108萬元）整形，希望能變年輕，結果卻變得「很兇很兇」，不只被老公痛罵一頓，還不讓她進家門。大陸網友看了之後也認為，沈姓婦人原本慈眉善目的，整形後感覺變得「很厲害」。

根據上海《東方網》的消息，杭州這名沈姓婦人向當地媒體投訴，她去年9月右眼不小心摔跤受傷，傷口癒合後眼角有點下垂，因此求助於杭州一家醫療美容診所。該診所趁機向她推銷了其他整形項目，號稱至少可以回春10歲。

沈姓婦人最後做了眼綜合、切眉、面部黃金支架等項目，總共花費人民幣25萬元。但整形後的結果卻和診所當初宣稱的完全不一樣，眼睛和眉毛都被「吊起來」了，變得「很兇很兇」。

報導稱，「現場看到，沈大姐的眉毛像是被『拎』了起來，看著確實有些別扭。」

除了眼睛，沈姓婦人還做了全臉除皺，但現在臉上依然滿臉皺紋。沈姓婦人說，自己是在家人不知情的情況下做了這些項目，當她的丈夫發現後，把自己罵了一頓，甚至不讓她進家門。

但這家美容診所陳姓主管辯稱，沈姓婦人整形後眼角確實已經完全沒有下掛和下瞼紋，皮膚也比較緊緻了。沈姓婦人聽到這句話時立即反駁：「都吊起來了，還要它下掛嗎？」

不過，診所也承諾，如果沈姓婦人對眉毛不滿意，可以幫忙修復，修復後可以恢復正常狀態，對除皺效果不滿意也可以退款。但雙方目前對於後續退款方案仍無共識。

整形 修復 人民幣

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