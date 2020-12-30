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大陸昨新增24例新冠確診 本土7例
大陸國家衛健委30日通報，昨日新增確診有24例，其中境外輸入17例，本土病例有7例。本土病例分別來自遼寧5例，北京1例，以及黑龍江1例。
無症狀感染者方面，新增17例，其中10例為境外輸入。截至29日止，現有確診病例356例，累計死亡病例4,634例，累計報告確診病例8萬7,027例。
據北京衛健委，北京新增的1例本土感染，是一名4歲男童，住在朝陽區。13日其父曾前往朝陽區中風險地區，19日接社區通知進行居家隔離，29日核酸檢測結果為陽性。已對該確診病例進行流行病學調查，按要求落實管控措施。
據遼寧省衛健委通報，遼寧省新增5例本土新冠肺炎確診病例，均屬普通型病例，其中瀋陽市報告2例，大連市報告3例。新增4例本土無症狀感染者，其中瀋陽市報告1例、大連市報告3例。無新增治癒出院病例。
黑龍江衛健委消息，29日黑龍江省新增新冠肺炎確診病例1例。新增無症狀感染者2例。
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