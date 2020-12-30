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「國產替代」效應發酵 大陸CPU廠飛騰出貨暴增6倍

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為飛騰新一代處理FT-2000/4，搭載於重慶市今年6月發表的首部實現從晶片、操作系統到主機板等核心元器件全國產化的計算機「天玥」。（取自飛騰官網）
圖為飛騰新一代處理FT-2000/4，搭載於重慶市今年6月發表的首部實現從晶片、操作系統到主機板等核心元器件全國產化的計算機「天玥」。（取自飛騰官網）

大陸基於資安考量積極推動關鍵領組件國產化，促使大陸國產CPU出貨量今年暴增。大陸CPU廠天津飛騰29日宣布，2020年晶片交付量將由2019年的20萬片大增至150萬片，年增650%，營收也從去年的人民幣2.1億元狂飆至13億元。

《財新網》表示，成立於2014年飛騰起源於大陸國防科技大學，是大陸最早開始研發CPU的團隊之一，其股東之一是大陸國產電腦整機廠中國長城。飛騰2019年營收達到人民幣2億元，但2018年僅約6,000萬元。

據官網介紹，飛騰是大陸領先的自主核心晶片提供商，致力於「飛騰」系列國產高性能、低功耗通用計算微處理器的設計研發和產業化推廣。

財新網指出，大陸近年來積極推動將晶片、操作系統、終端等軟硬體全部替換為大陸國產品，預計將帶動人民幣上千億元商機。

飛騰總經理竇強表示，在國產替代市場的拉動下，飛騰2020年飛騰的人員規模從460人提升至710人，計劃2021年進一步提升至1,200人；研發投入也從去年的人民幣2.6億元提升至4.0億元，計劃2021年提升至7億元。

竇強預期，2021年飛騰的營收將達人民幣20億元，晶片出貨量達到200萬片，分別年增54%和33%。

目前大陸官方的政務市場為飛騰貢獻了絕大多數營收，但飛騰副總經理張承義表示，飛騰目前也正在布局能源、金融、交通、電信等行業，以期維持收入增長。

但他坦言，目前行業用戶切換至大陸國產CPU的動力「沒那麽足」，「需要一些政策推動，根本上是要讓大家看到國產芯片能用、好用」。

中信證券研報認為，飛騰晶片出貨量超出預期，與友商受到外部環境影響有較大關係。今年5月15日，美國加大對華為的制裁後，台積電等代工廠就無法再承接華為海思的新訂單，使得華為同樣基於Arm架構的鯤鵬920等晶片在庫存耗盡後，就無法再生產。

飛騰29日還發布新款處理器晶片「騰銳D2000」。基於騰銳D2000的桌上型電腦、筆電等各類型終端，預計將於2021年第1季陸續上市。

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